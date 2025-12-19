Sakarya'da 'Fehim Paşa Konağı' Geleneksel Tiyatroyu Canlandırdı

Sakarya'da 'Fehim Paşa Konağı' sahnelendi

Sakarya'da sahnelenen Fehim Paşa Konağı, tarihi atmosferi, geleneksel tiyatro motifleri ve eğlenceli anlatımıyla sanatseverlerin beğenisini topladı.

Aralık takviminde dikkat çeken gösteri

Gösteri, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen aralık ayı kültür ve sanat takvimi kapsamında yer aldı. 1001 Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluştu ve tam not aldı.

Geleneksel motifler seyirciyi etkiledi

Fehim Paşa Konağı, hikâyesinin yanı sıra orta oyunu, meddah ve gölge oyunu gibi günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tiyatro motiflerini sahneye taşımasıyla da dikkat çekti. Bu yaklaşım, oyunun hem görsel hem de anlatı yönünü güçlendirerek izleyicilerden olumlu tepkiler aldı.

Oyun, yerel kültürle bağ kuran sunumu ve başarılı prodüksiyonuyla Sakarya'da sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti.

