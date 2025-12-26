DOLAR
Şanlıurfa Tanıtım Günleri İstanbul’da — Haliliye Belediyesi Öne Çıktı

Haliliye Belediyesi, İstanbul'daki Şanlıurfa Tanıtım Günleri'nde Göbeklitepe, Karahantepe ve yöresel lezzetleri tanıttı; etkinlik dört gün sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:38
İstanbul’da düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri kapsamında Haliliye Belediyesi, kentin tarihini, kültürünü ve lezzetlerini İstanbullularla buluşturuyor. Stand, fuar boyunca yoğun ilgi gördü.

Standta öne çıkanlar

Haliliye Belediyesi standında, dünya tarihine ışık tutan Göbeklitepe ve Karahantepe başta olmak üzere; belediyenin coğrafi işaret belgesi aldığı ve üretimini yaptığı culha kumaşı ile kentin kültürel mirası ve yöresel lezzetleri ziyaretçilere tanıtıldı.

Başkanın mesajı

Mehmet Canpolat açılışta yaptığı konuşmada, "Şanlıurfa’dan bahsedeceğiz ancak Şanlıurfa dakikalara, saatlere, günlere sığmaz. Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan bir şehirden bahsediyoruz. Tarih kitaplarını değiştiren ilçem Haliliye’deki Göbeklitepe ve Karahantepe’den, Viranşehir’deki Eyüp Nebi beldesine, Ceylanpınar’daki ceylanlardan, Hilvan’daki Nevali Çöri’ye, Siverek Takoran Vadisi’nden, Bozova’nın fıstık bahçelerine, Akçakale’nin pamuk ovalarından, Harran’ın kümbet evlerine, Birecik’in kelaynak kuşlarından, Halfeti’nin Fırat’ın incisine kadar kadim bir şehirden söz ediyoruz. Barışın, kardeşliğin ve kadirşinaslığın şehri Şanlıurfa halkından İstanbul’a selam getirdim" dedi.

Canpolat ayrıca, Şanlıurfa’nın UNESCO tarafından "Müzik Şehri" ilan edildiğini hatırlatarak, gastronomi alanında da başvuruların yapıldığını belirtti ve "Gastronomi şehri Şanlıurfa’dan sizlere selam olsun" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Tanıtım Günleri, dört gün boyunca kentin kültürel mirasını, tarihini ve mutfak zenginliğini İstanbul’da tanıtmaya devam edecek.

