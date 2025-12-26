DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Kahramanmaraş'ta Ekinözü’nde Özel Çocuklara Anlamlı Etkinlik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü Abdurrahim Karakoç Ortaokulu'nda özel çocuklara palyaço gösterileri, yüz boyama ve hediyelerle dolu bir gün sundu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:31
Kahramanmaraş'ta Ekinözü’nde Özel Çocuklara Anlamlı Etkinlik

Ekinözü’nde Özel Çocuklara Unutulmaz Etkinlik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden renkli ve destekleyici program

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü Abdurrahim Karakoç Ortaokulu’nda özel çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi. Program, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi ve çocuklara dopdolu bir gün sunuldu.

Etkinlikte palyaço gösterileri, yüz boyama ve çeşitli fiziksel aktivitelerle çocuklar gönüllerince eğlendi. Belediye bünyesindeki gönüllü gençlik hareketi üyeleri de etkinlik alanında aktif rol alarak çocuklarla oyunlar oynadı ve sıcak bir atmosfer oluşmasına katkı sağladı.

Programa İlçe Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Hikmet Özer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç da katıldı. Protokol üyeleri, çocuklarla sohbet edip ailelerin taleplerini dinledi.

Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi özel çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederken, Sular Akademi Hastanesi da destek vererek çocuklara bot, çorap ve bere gibi kışlık giysi malzemeleri hediye etti. Sağlanan destekler aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Program, özel çocukların mutluluğuna sahne olurken anne ve babaların da takdirini kazandı. Aileler, çocuklarının böyle anlamlı bir günde unutulmadığını hissederek Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİNÖZÜ'NDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ANLAMLI BİR...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİNÖZÜ'NDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ANLAMLI BİR PROGRAM DÜZENLEDİ.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİNÖZÜ'NDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ANLAMLI BİR...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapadokya'da 9 Dil Bilen Cemalettin Yavuz: Turistlerin Gönüllü Elçisi
2
Malatya'da 'Hasat' Sergisi Açıldı — MABESEM'in Yıl Sonu Gösterisi
3
Tarsus’ta Yılbaşı Pazarları Açıldı: 25-31 Aralık Etkinliklerle Dolu
4
Kahramanmaraş'ta Ekinözü’nde Özel Çocuklara Anlamlı Etkinlik
5
Sarıgöl'de 1878 Tarihli Cami: 147 Yıllık Kök Boya Desenleri
6
Şanlıurfa Tanıtım Günleri İstanbul’da — Haliliye Belediyesi Öne Çıktı
7
Evliya Çelebi ile Geçmişe Yolculuk: Prof. Dr. Bilge Kağan Şakacı ESOGÜ'de

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı