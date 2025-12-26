Kahramanmaraş'ta Ekinözü’nde Özel Çocuklara Anlamlı Etkinlik

Ekinözü’nde Özel Çocuklara Unutulmaz Etkinlik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden renkli ve destekleyici program

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü Abdurrahim Karakoç Ortaokulu’nda özel çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi. Program, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi ve çocuklara dopdolu bir gün sunuldu.

Etkinlikte palyaço gösterileri, yüz boyama ve çeşitli fiziksel aktivitelerle çocuklar gönüllerince eğlendi. Belediye bünyesindeki gönüllü gençlik hareketi üyeleri de etkinlik alanında aktif rol alarak çocuklarla oyunlar oynadı ve sıcak bir atmosfer oluşmasına katkı sağladı.

Programa İlçe Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Hikmet Özer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç da katıldı. Protokol üyeleri, çocuklarla sohbet edip ailelerin taleplerini dinledi.

Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi özel çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederken, Sular Akademi Hastanesi da destek vererek çocuklara bot, çorap ve bere gibi kışlık giysi malzemeleri hediye etti. Sağlanan destekler aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Program, özel çocukların mutluluğuna sahne olurken anne ve babaların da takdirini kazandı. Aileler, çocuklarının böyle anlamlı bir günde unutulmadığını hissederek Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

