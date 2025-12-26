Sarıgöl'de 1878 Tarihli Cami: 147 Yıllık Kök Boya Desenleri

Sarıgöl'ün 1878 Tarihli Camiğinde Zamana Meydan Okuyan Kök Boya Desenleri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Sığırtmaçlı Mahallesi'nde 1878 yılında inşa edilen tarihi caminin iç mekanını süsleyen kök boya desenleri, yaklaşık 147 yıldır canlılığını koruyor. Tamamı el işçiliği ile yapılan bitkisel ve çiçek motifleri, ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Özgün Süslemeler ve Ustalık İzleri

Dönemin ustaları tarafından doğal kök boyalar kullanılarak yapılan süslemelerin bozulmadan günümüze ulaşması dikkat çekiyor. Caminin içindeki motifler, hem teknik hem de estetik açıdan dönemin zanaatkârlığını yansıtıyor.

Koruma ve Süregelen İbadet

Tarihi cami, dönemin Sarıgöl Müftüsü Oğuz Metin'in girişimleriyle 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alındı. Koruma statüsüne rağmen camide ibadetin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Usta İzleri ve Yerel Sahiplenme

Edinilen bilgilere göre, caminin iç kök boya süslemelerini yapan ustanın mezarı da cami içinde yer alıyor. Aynı ustanın Ege Bölgesi'nde üç farklı camide daha kök boya ile çiçek desenleri yaptığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, tarihi cami ve minaresini büyük bir titizlikle koruduklarını belirtiyor; bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasından duydukları sorumluluğu vurguluyorlar.

