Malatya'da 'Hasat' Sergisi Açıldı — MABESEM'in Yıl Sonu Gösterisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) usta öğreticileri ve öğrencilerinin 'Hasat' temalı yıl sonu sergisi, Malatya Park fuaye alanında açıldı. Serginin açılışını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er yaptı. MABESEM'de 35 farklı branşta, 54 usta eğitici ile 4 bin 924 öğrenci kurslarda eğitim gördü.

Sergi Açılışı ve Başkan Er'in Mesajı

Açılışta konuşan Başkan Er, "Sizlerin aylarca emek verdiğiniz eserlerin sergilendiği bu sergide hünerlerinizi göreceğiz. Bundan sonraki süreçte de bu tür kurs ve etkinliklerimiz artarak devam edecek. Serginin Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Başkan Er, konuşmasının ardından beraberindeki misafirlerle sergideki eserleri tek tek gezdi.

Sergide Yer Alan Branşlar ve Süre

Haber metnine göre sergide 28 farklı branştaki eserler sergileniyor. Atölyelerde; ahşap boyama, ahşap oyma, ahşap yakma, İznik Çini, sepet örme, grafik tasarım, seramik, yağlı boya resim, ebru, özgün baskı, karakalem resim, mum yapımı, bağlama yapımı, Hüsn-ü Hat, tezhip, tespih, kâğıt rölyef, çocuk resim, özel durumlu çocuk resim, kaligrafi ve kil şekillendirme gibi çalışmalar yer alıyor. Sergi, küratörlüğünü Arif Toprak'ın yaptığı ve 27 Aralık Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

HASAT SERGİSİ SANAT SEVERLERLE BULUŞTU