DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Tarsus’ta Yılbaşı Pazarları Açıldı: 25-31 Aralık Etkinliklerle Dolu

Tarsus Belediyesi, St. Paul Meydanı ve Şehitler Tepesi'nde kurulan yılbaşı pazarlarını 25-31 Aralık'ta kültür, sanat ve eğlence programıyla açtı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:53
Tarsus’ta Yılbaşı Pazarları Açıldı: 25-31 Aralık Etkinliklerle Dolu

Tarsus’ta Yılbaşı Pazarları Kapılarını Açtı

Tarsus Belediyesi tarafından yeni yıl coşkusunu kentin dört bir yanına taşımak amacıyla St. Paul Meydanı ve Şehitler Tepesi Semt Pazarında kurulan yılbaşı pazarları, renkli görüntüler eşliğinde kapılarını açtı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yılbaşı pazarlarını ilk gününde ziyaret ederek stantları tek tek gezdi. Üreticiler, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Boltaç, pazarların yalnızca alışveriş alanı olmadığını, aynı zamanda dayanışma ve paylaşmanın merkezi olacağını vurguladı.

Etkinlikler ve Program

25-31 Aralık tarihleri arasında 7 gün boyunca sürecek yılbaşı pazarlarında; çocuklar, gençler ve aileler için kültür, sanat ve eğlence dolu bir program hazırlandı. Etkinlikler kapsamında çocuk oyunları, sanat atölyeleri, yüz boyama çalışmaları, geleneksel oyunlar, kukla gösterileri ve engelsiz atölyeler yer alıyor.

Ailelerin birlikte keyifli vakit geçirebilmesi amacıyla ebru, süs yapımı, çerçeve hazırlama, ağaç boyama ve ayraç atölyeleri gibi kültür-sanat etkinlikleri de ziyaretçilerle buluşturuluyor. Bando dinletileri, dans gösterileri, ritim grupları, Kent Orkestrası, çocuk koroları, konserler ve DJ performanslarının da yer aldığı yılbaşı pazarları, her yaştan vatandaşa hitap eden canlı bir buluşma alanına dönüştü.

"Bu coşkuya herkesi bekliyoruz"

Yılbaşı pazarlarının kente kattığı sosyal hareketliliğe dikkat çeken Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Yeni yılı karşılarken Tarsus’ta paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte olmanın mutluluğunu çoğaltmak istedik. Kurduğumuz yılbaşı pazarları; çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkesin keyifle vakit geçirebileceği alanlar oldu. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Tarsus Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen yılbaşı pazarları, 31 Aralık gecesine kadar her gün farklı etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek.

TARSUS BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİ YIL COŞKUSUNU KENTİN DÖRT BİR YANINA TAŞIMAK AMACIYLA ST. PAUL...

TARSUS BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİ YIL COŞKUSUNU KENTİN DÖRT BİR YANINA TAŞIMAK AMACIYLA ST. PAUL MEYDANI VE ŞEHİTLER TEPESİ SEMT PAZARINDA KURULAN YILBAŞI PAZARLARI, RENKLİ GÖRÜNTÜLER EŞLİĞİNDE KAPILARINI AÇTI.

TARSUS BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİ YIL COŞKUSUNU KENTİN DÖRT BİR YANINA TAŞIMAK AMACIYLA ST. PAUL...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapadokya'da 9 Dil Bilen Cemalettin Yavuz: Turistlerin Gönüllü Elçisi
2
Malatya'da 'Hasat' Sergisi Açıldı — MABESEM'in Yıl Sonu Gösterisi
3
Tarsus’ta Yılbaşı Pazarları Açıldı: 25-31 Aralık Etkinliklerle Dolu
4
Kahramanmaraş'ta Ekinözü’nde Özel Çocuklara Anlamlı Etkinlik
5
Sarıgöl'de 1878 Tarihli Cami: 147 Yıllık Kök Boya Desenleri
6
Şanlıurfa Tanıtım Günleri İstanbul’da — Haliliye Belediyesi Öne Çıktı
7
Evliya Çelebi ile Geçmişe Yolculuk: Prof. Dr. Bilge Kağan Şakacı ESOGÜ'de

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı