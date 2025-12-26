DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Kapadokya'da 9 Dil Bilen Cemalettin Yavuz: Turistlerin Gönüllü Elçisi

Nevşehirli Cemalettin Yavuz (58), ortaokul merakıyla geliştirdiği dil yeteneğiyle 9 dili öğrenip Göreme'de turistlere gönüllü rehberlik yapıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:02
Kapadokya'da 9 Dil Bilen Cemalettin Yavuz: Turistlerin Gönüllü Elçisi

Kapadokya'da 9 dil bilen gönüllü tanıtım elçisi: Cemalettin Yavuz

Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan Cemalettin Yavuz (58), ortaokul yıllarında başlayan dil merakını yıllar içinde geliştirerek toplam 9 dil öğrendi. Yavuz, Göreme'deki bir restoranda çalışırken, dünyanın dört bir yanından gelen turistlere Kapadokya'yı kendi dillerinde anlatıyor.

Dil yolculuğu ve yaşamı

Ortaokulda öğrendiği İngilizce'sini ilerletmek isteyen Yavuz, 14 yaşında önce Avanos ilçesine, ardından daha çok turistin geldiği Göreme beldesine yerleşti. İmkanlarıyla önce İngilizce'sini geliştirdi; daha sonra Almanca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, Korece, Japonca ve Flamanca dillerini öğrendi.

Bir restoranda çalıştığını ve boş zamanlarında turistlerle gönüllü sohbetler yaptığını söyleyen Yavuz, "Ortaokuldan beri yabancı dile merak saldım. Ortaokul mezunuyum, daha sonra turistler ile konuşmak ilgimi çekti. Burada çeşitli işlerde çalıştım. Şu anda da 9 yabancı dil biliyorum. Elimden geldiği kadar da turistlere yardımcı oluyorum" şeklinde konuştu.

Turistlerden övgü

Göreme sokaklarında gezerek turistlerle sohbet eden Yavuz, bölgenin gönüllü tanıtım elçiliğini de üstlenmiş durumda. Cemalettin Yavuz ile sohbet eden Çinli turist Rıver Jeremy de, "Kapadokya’yı çok sevdik. Bu gün balona binemedik. Bizde Göreme sokaklarında geziyoruz. 9 dil bilen birisi ile de karşılaşmak da bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

Kolombiya’dan gelen Constanza Castro ise, "Kapadokya ve Türkiye çok güzel. Buraya tekrar gelmeyi düşünüyorum. 3-4 gündür buradayız. Sadece dünyayı dolaşan insanlar bu kadar yabancı dil konuşabilir. Siz kendi kendinize öğrenmişsiniz. Bunu sadece bilge insanlar yapabilir" dedi.

NEVŞEHİR’DE YAŞAYAN 58 YAŞINDAKİ CEMALETTİN YAVUZ, ORTAOKUL YILLARINDA MERAK SARDIĞI DİL...

NEVŞEHİR’DE YAŞAYAN 58 YAŞINDAKİ CEMALETTİN YAVUZ, ORTAOKUL YILLARINDA MERAK SARDIĞI DİL BECERİSİNİN 9 DİL ÖĞRENEREK GELİŞTİRDİ.

NEVŞEHİR’DE YAŞAYAN 58 YAŞINDAKİ CEMALETTİN YAVUZ, TURİSTLERLE RAHAT İLETİŞİM...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapadokya'da 9 Dil Bilen Cemalettin Yavuz: Turistlerin Gönüllü Elçisi
2
Malatya'da 'Hasat' Sergisi Açıldı — MABESEM'in Yıl Sonu Gösterisi
3
Tarsus’ta Yılbaşı Pazarları Açıldı: 25-31 Aralık Etkinliklerle Dolu
4
Kahramanmaraş'ta Ekinözü’nde Özel Çocuklara Anlamlı Etkinlik
5
Sarıgöl'de 1878 Tarihli Cami: 147 Yıllık Kök Boya Desenleri
6
Şanlıurfa Tanıtım Günleri İstanbul’da — Haliliye Belediyesi Öne Çıktı
7
Evliya Çelebi ile Geçmişe Yolculuk: Prof. Dr. Bilge Kağan Şakacı ESOGÜ'de

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı