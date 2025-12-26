Kapadokya'da 9 Dil Bilen Cemalettin Yavuz: Turistlerin Gönüllü Elçisi

Kapadokya'da 9 dil bilen gönüllü tanıtım elçisi: Cemalettin Yavuz

Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan Cemalettin Yavuz (58), ortaokul yıllarında başlayan dil merakını yıllar içinde geliştirerek toplam 9 dil öğrendi. Yavuz, Göreme'deki bir restoranda çalışırken, dünyanın dört bir yanından gelen turistlere Kapadokya'yı kendi dillerinde anlatıyor.

Dil yolculuğu ve yaşamı

Ortaokulda öğrendiği İngilizce'sini ilerletmek isteyen Yavuz, 14 yaşında önce Avanos ilçesine, ardından daha çok turistin geldiği Göreme beldesine yerleşti. İmkanlarıyla önce İngilizce'sini geliştirdi; daha sonra Almanca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, Korece, Japonca ve Flamanca dillerini öğrendi.

Bir restoranda çalıştığını ve boş zamanlarında turistlerle gönüllü sohbetler yaptığını söyleyen Yavuz, "Ortaokuldan beri yabancı dile merak saldım. Ortaokul mezunuyum, daha sonra turistler ile konuşmak ilgimi çekti. Burada çeşitli işlerde çalıştım. Şu anda da 9 yabancı dil biliyorum. Elimden geldiği kadar da turistlere yardımcı oluyorum" şeklinde konuştu.

Turistlerden övgü

Göreme sokaklarında gezerek turistlerle sohbet eden Yavuz, bölgenin gönüllü tanıtım elçiliğini de üstlenmiş durumda. Cemalettin Yavuz ile sohbet eden Çinli turist Rıver Jeremy de, "Kapadokya’yı çok sevdik. Bu gün balona binemedik. Bizde Göreme sokaklarında geziyoruz. 9 dil bilen birisi ile de karşılaşmak da bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

Kolombiya’dan gelen Constanza Castro ise, "Kapadokya ve Türkiye çok güzel. Buraya tekrar gelmeyi düşünüyorum. 3-4 gündür buradayız. Sadece dünyayı dolaşan insanlar bu kadar yabancı dil konuşabilir. Siz kendi kendinize öğrenmişsiniz. Bunu sadece bilge insanlar yapabilir" dedi.

NEVŞEHİR’DE YAŞAYAN 58 YAŞINDAKİ CEMALETTİN YAVUZ, ORTAOKUL YILLARINDA MERAK SARDIĞI DİL BECERİSİNİN 9 DİL ÖĞRENEREK GELİŞTİRDİ.