Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ uyumu reytingleri kurtaramadı

Yayınlandığı günden bu zamana kadar yoğun ilgi gösterilen Aile dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin finali belli oldu.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ uyumu reytingleri kurtaramadı
Yayın Tarihi:

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile'den kötü haber geldi. İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde yer alacağı Arak dizisinin bunun yerine geleceği belirtildi.

Aile dizisi final

Aile dizisi reytinglerin altında kalırken yerine gelecek olan Arak dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar yer alacak. Senaryosunu kaleme alan isimler Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz, Aslı Gönülay ve Ayşin Akbulut olurken hayatlarını hırsızlık yaparak kazanan Talan ailesi izleyici karşısına geçirilecek. İlker Kaleli “Kara” karakteriyle uzun zaman sonra ekranlarda yerini alacak. 

Öne Çıkanlar
Tadıyla damak şenlendiren havuçlu tarçınlı kek tarifi! Bu yöntemle anne eli değmiş gibi olacak Tadıyla damak şenlendiren havuçlu tarçınlı kek tarifi! Bu yöntemle anne eli değmiş gibi olacak
Kiracılara kötü haber geldi! Kiranız her an 3 katına fırlayabilir Kiracılara kötü haber geldi! Kiranız her an 3 katına fırlayabilir
Bildiğiniz tüm çorbaları unutun! Bu çorba gribe, enfeksiyona türlü hastalıklara meydan okuyor Bildiğiniz tüm çorbaları unutun! Bu çorba gribe, enfeksiyona türlü hastalıklara meydan okuyor
Çok Okunanlar