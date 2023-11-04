Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ uyumu reytingleri kurtaramadı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile'den kötü haber geldi. İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde yer alacağı Arak dizisinin bunun yerine geleceği belirtildi.





Aile dizisi reytinglerin altında kalırken yerine gelecek olan Arak dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar yer alacak. Senaryosunu kaleme alan isimler Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz, Aslı Gönülay ve Ayşin Akbulut olurken hayatlarını hırsızlık yaparak kazanan Talan ailesi izleyici karşısına geçirilecek. İlker Kaleli “Kara” karakteriyle uzun zaman sonra ekranlarda yerini alacak.