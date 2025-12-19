Sincan'da Roman Kahramanları Festivali: 2 bin 230 Öğrenci Kitap İçin Sokağa Çıktı

Sincan'da Roman Kahramanları Festivali: Sokağa Taşan Kitap Şöleni

Sincan Kaymakamlığı ile Sincan Belediyesi himayesinde ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen 'Sincan Roman Kahramanları Festivali'nin ikincisi gerçekleştirildi. Festival, edebiyatı ve kitabı sokaklara taşıyarak okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefledi.

Etkinlikte Neler Yaşandı?

Festival kapsamında, 2 bini aşkın 7-17 yaş aralığındaki öğrenciler, Roman Kahramanları Korteji'nin bando takımı olarak önce kurgu kitaplarından bazı kahramanların kılığına girip esnafı ziyaret etti. Kitap afişleri ve pankart eşliğinde yürüyen öğrenciler, kitaplarda yer alan kahramanların cümlelerini seslendirdi, çeşitli kitaplar hediye ederek esnaftan okuma sözü aldı.

Etkinlik, kitap ve edebiyatın sokakla buluşmasını sağlamak; insanlara kitapları hatırlatıp okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla planlandı.

Yetkililerden Mesajlar

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç okumanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Sabah bana verilen bilgiye göre bu festival dünya rekoruymuş. Milli Eğitimi Müdürlüğümüz ile gurur duyuyorum. Kolay bir süreç değil bu. Trafiği tıkadık, yolları kapadık. Okumaya teşvik için tiyatro ve koro ile de örnek bir Sincan oluşturacağız. Kitap okuyarak uyanık ve Türk gençliğine layık olacağız.'

Kılıç, ayrıca okuma alışkanlığının yalnızca çocuklara değil yetişkinlere de kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, 'Sincan’da 100 bin üzerinde öğrencimiz var. Okuma alışkanlığının sadece küçüklere değil büyüklere de aşılamamız gerekiyor. Çocukların sosyalleşmesi adına yaptığımız etkinliğe katılımınız için teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç de etkinlikle ilgili şunları aktardı: 'Yaklaşık 1 saattir bir aradayız. Öğrenciler soğuk havaya rağmen kostümüyle bizlere farklı an yaşatıyorlar. Çocukluğumuza götüren kahraman rollerine büründüler. Kurum üst yöneticilerini ziyaret ettiler. Daha güzel etkinlikler yapacağız. Sabah makamımızda bulunan bu çocuklar belki de devlet büyüğü ile ilk kez yan yana gelme heyecanını bir daha yaşamayacak.'

Katılımcılar ve Konuklar

Festival Direktörü Feray Koçak'ın verdiği bilgiye göre, 45 okuldan 2 bin 230 öğrenci ve velilerle birlikte toplamda 3 bin kişi Sincan sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte konuk olarak Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Üstün, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Aslı Aytaç ve Doç. Dr. Emine Tuğcu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Galip Çağ ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yöneticileri yer aldı.

Festival, hem çocukların sosyalleşmesine katkı sunmayı hem de Sincan'da örnek bir okuma kültürü oluşturmayı amaçlayan daha kapsamlı etkinliklerin habercisi olarak değerlendirildi.

