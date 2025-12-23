Söğüt’ün 'Yoğurtlu Gözleme'si Coğrafi İşaret Yolunda
Başkan Ferhat Durgut: "Coğrafi işaretini alıp Söğüt’ümüze tescillemek istiyoruz"
Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçeye özgü ve Ertuğrul Gazi’nin ev sevdiği yemeklerinden biri olarak bilinen 'Yoğurtlu Gözleme' için coğrafi işaret başvurusu yapıldığını duyurdu.
Söğüt'ün tarihî kimliğiyle bağlantılı olarak tanımlanan lezzetin tescil çalışmaları hakkında konuşan Durgut, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda, türbesi bulunan Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi’ye uzanan bir gelenekten geldiğini vurguladı.
Durgut, lezzetin hazırlanışına dair bilgi verirken şunları söyledi: "Söğüt'ümüze özgü yoğurtlu gözlememiz süzme yoğurt ve yeşil soğanla beraber yapılıyor. Osmanlı'dan Ertuğrul Gazi'den gelen bir gözleme çeşidimiz. Bu çok bilinmiyor, yapan da çok yok. Genç kardeşim Esin hanım öğrenmiş bu işi. Daha önce biliyorduk, biz de onun vasıtasıyla bir ekip kurduk. Söğüt'ümüze özgü olarak bunu tanıtmak istedik. Gerçekten şu ana kadar çok fazla bilinmiyor ve çok yerde de yapılmıyor. Biz bu günden itibaren bunu yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Bilecik'e, sonra tüm Türkiye'ye, bütün Türkiye'ye bu ata mirası yemeğimizi, gözlememizi tanıtmak istiyoruz". Etkinlik kapsamında kurulan kıl çadırla ilgili açıklamasında Durgut, "Bugün bu çadırımızı kurduk. Bu otağı biliyorsunuz ki kıl çadır; bizim Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin 400 çadırla beraber Söğüt'e gelip yerleşmesini simgeleyen bir çadırımız. Biz bu çadırda bu ata mirası gözlememizi sunmak istedik. Hem atalarımızı yad ettik, hem de geçmişe bir saygı olsun istedik. Bunu da yaygınlaştırıp inşallah en kısa zamanda coğrafi işaretini alıp Söğüt'ümüze tescillemek istiyoruz" dedi.
Belediye, tescil sürecini tamamlayıp yöresel gözlemenin hem Bilecik'te hem de tüm Türkiye'de tanıtılmasını hedefliyor.
