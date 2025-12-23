Söğüt’ün 'Yoğurtlu Gözleme'si Coğrafi İşaret Yolunda

Etkinlik kapsamında kurulan kıl çadırla ilgili açıklamasında Durgut, "Bugün bu çadırımızı kurduk. Bu otağı biliyorsunuz ki kıl çadır; bizim Ertuğrul Gazi Hazretleri’nin 400 çadırla beraber Söğüt’e gelip yerleşmesini simgeleyen bir çadırımız. Biz bu çadırda bu ata mirası gözlememizi sunmak istedik. Hem atalarımızı yad ettik, hem de geçmişe bir saygı olsun istedik. Bunu da yaygınlaştırıp inşallah en kısa zamanda coğrafi işaretini alıp Söğüt’ümüze tescillemek istiyoruz" dedi.

Belediye, tescil sürecini tamamlayıp yöresel gözlemenin hem Bilecik'te hem de tüm Türkiye'de tanıtılmasını hedefliyor.

