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Survivor All Star'da kan gövdeyi götürdü! O isim apar topar Türkiye'ye gönderildi

Survivor All Star'da Sema ve Pınar'ın birbirine girdi! Tekmeler havada uçuştu. İzleyiciler şokta. İşte bir çırpıda diskalifiye edilen o isim...

Yayın Tarihi: 29.02.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:40
Survivor All Star'da kan gövdeyi götürdü! O isim apar topar Türkiye'ye gönderildi

Survivor All Star'da yaşanan büyük kavga, Sema ve Pınar arasındaki çatışmanın sezonun tamamına damgasını vuracak gibi görünüyor. Gece boyunca tırmanan gerilim, Sema'nın Pınar'a yönelik şiddet içeren tepkisiyle doruk noktasına ulaştı. Bu olay, Acun Ilıcalı'nın acil konsey toplantısı düzenlemesine neden oldu.

Survivor All Star'ın stres ve kaosla dolu atmosferinde bu hafta yaşanan olay, Sema'nın Pınar'a saldırmasıyla büyük bir skandala dönüştü. İki yarışmacı arasındaki sürtüşme, gece ilerledikçe tekmeli bir kavgaya dönüştü. Diğer yarışmacıların müdahalesiyle daha büyük bir sorun önlendi, ancak kamp alanında yükselen çığlık sesleri, o anların vahametini gözler önüne sermedi.

survivor kavga

Daha önceki bölümlerdeki atışmaların ardından, "Lohusa kadın gibisin" benzetmesiyle gerginlik yaşayan ikili, bu kez fiziksel şiddetle birbirine saldırdı. O anların görüntüsü verilmese de, yaşanan olay Survivor All Star hayranlarını şoke etti.

Acun Ilıcalı, Sema ile yaptığı özel görüşmenin ardından, olayın detaylarını defalarca izlediklerini ve diğer yarışmacılarla konuştuklarını belirtti. Sema'nın yarışmaya büyük emek vermiş bir yarışmacı olduğunu vurgulayan Ilıcalı, ancak Sema'nın diskalifiye edildiğini açıkladı.

Sema'nın diskalifiye edilmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pınar'a ve Acun Ilıcalı'ya yönelik eleştiriler, olayın ardından hızla yayıldı. Survivor All Star, bu beklenmedik olayla gündemde sıcaklığını korurken, izleyiciler diskalifiye kararı üzerine sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı.

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