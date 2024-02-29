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Taş Kağıt Makas dizisi tuttu mu, beğenildi mi? Dizinin reytingleri ve yorumları nasıl?

Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, 28 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi, izleyicilerden ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Peki, Taş Kağıt Makas dizisi reytinglerde nasıl bir performans sergiledi? İşte dizinin reyting sonuçları ve yorumları

Yayın Tarihi: 29.02.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 12:12
Taş Kağıt Makas dizisi tuttu mu, beğenildi mi? Dizinin reytingleri ve yorumları nasıl?

Taş Kağıt Makas dizisi reytinglerde nasıl bir performans sergiledi? X yorumları nasıl?

Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, 28 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi, izleyicilerden ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri de merak edildi. Peki, Taş Kağıt Makas dizisi reytinglerde nasıl bir performans sergiledi? İşte dizinin reyting sonuçları ve yorumları.

Taş Kağıt Makas dizisi reyting sonuçları

28 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu. Hangi yapımların zirvede yer aldığını merak edenler için detaylar şöyle:

Total Reyting Sonuçları:

1. "Kuruluş Osman" (Atv): Atv kanalında yayınlanan bu tarihi dizi, Total'de birinci sırada yer aldı.

2. "Survivor All Star" (TV8): TV8'de ekrana gelen popüler yarışma programı, Total'de ikinci sıraya yerleşti.

3. "Esra Erol'da" (Atv): Atv kanalındaki talk show programı, Total'de üçüncü sıraya yükseldi.

Kanal D'nin Taş Kağıt Makas dizisi ilk bölümüyle bu kategoride ilk 10'a giremeyerek 15.sırada yer buldu. reyting

AB Reyting Sonuçları:

1. "Sandık Kokusu" (Show TV): Show TV'de yayınlanan dizi, AB kategorisinde birinci sıraya yükseldi.

2. "Survivor All Star" (TV8): TV8'deki popüler yarışma programı, AB kategorisinde ikinci sıraya yerleşti.

3. "Kuruluş Osman" (Atv): Atv kanalındaki tarihi dizi, AB kategorisinde üçüncü sıraya geriledi.

Kanal D'nin Taş Kağıt Makas dizisi ilk bölümüyle bu kategoride 9.sırada yer buldu.

reyting

Taş Kağıt Makas dizisi yorumları

Taş Kağıt Makas dizisi, reytinglerde istediği başarıyı elde edemese de, izleyicilerden ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Dizinin konusu, oyunculukları, çekim kalitesi ve gizem unsurları beğeni topladı. Dizinin sosyal medyada da ilgi gördüğü ve trend topic olduğu görüldü. Diziyi izleyenlerin sosyal medyada trend olan bazı yorumları ise şöyle;

* bence bu kızı fecir öldürmedi çünkü Kore uyarlamasıymış onların bu tarz dizileri hep dehşet beyin yakıcı oluyo o yüzden fecirin öldürmesi çok basite kaçar saksıları çok zorlayacak biri çıkar bu katil #taşkağıtmakas

* bahar dizisi o kadar iyi bir uyarlama ki karakterlerin havasını bize çok iyi yansitmislar ama maalesef her uyarlama başarılı olmaz mesela bu karaktere napmis bizimkiler anlayamadim #TaşKağıtMakas

* #TaşKağıtMakas oldukça iddialı bir dram işi geliyor. Oyuncu kadrosu çok iyi duruyor. Senaryosu merak uyandırıcı. Heyecanla bekliyoruz ayrıca Ekin Koç’u izlemeyide özlemişiz 

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