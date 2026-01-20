Tavas'ta Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği — 23 Ocak'ta Eğlence

Denizli Tavas'ta 23 Ocak Cuma düzenlenecek Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği, 19.00-22.00 arasında tiyatro, planeteryum, palyaço, yüz boyama ve ikramlarla Tavas Kapalı Spor Salonu'nda.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:08
Denizli Tavas'ta yarıyıl tatili coşkusu, çocuklar için düzenlenen şenlikle yaşanacak. Minikler; tiyatrodan planeteryuma, palyaço ve maskot gösterilerinden yüz boyamaya, pamuk şeker ve popcorn ikramlarına kadar pek çok etkinlikle unutulmaz bir akşam geçirecek.

Etkinlik Detayları

Tarih: 23 Ocak Cuma

Saat: 19.00 - 22.00

Yer: Tavas Kapalı Spor Salonu

Organizatörler: Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Tavas Belediyesi iş birliği

Program: Çocuk tiyatrosu, palyaço ve maskot gösterileri, planeteryum, yüz boyama, pamuk şeker ve popcorn ikramları ve daha birçok eğlenceli etkinlik çocukları bekliyor.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık şenliğe tüm çocukları ve ailelerini davet ederek şu ifadeleri kullandı: "Minik kalpler için dopdolu bir eğlence programıyla buluşuyoruz. Çocuk tiyatrosu, palyaço ve maskotlar, planeteryum, yüz boyama, pamuk şeker, popcorn ve daha birçok sürpriz etkinlikle çocuklarımız unutulmaz bir akşam yaşayacak. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi yarıyıl tatilinin keyfini birlikte çıkarmaya davet ediyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

