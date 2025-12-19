DOLAR
Tios Antik Kenti'nde 5 Yıllık Kazılar Sona Erdi — Müze Projesi Onaylandı

Tios Antik Kenti'nde kuzey nekropolünde 5 yıl süren kazılar tamamlandı; müze ve ziyaretçi karşılama merkezi projesi Karabük Kurulu tarafından onaylandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:47
Tios Antik Kenti'nde 5 yıllık kazılar tamamlandı

Müze ve ziyaretçi karşılama merkezi projesi onaylandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesindeki Tios Antik Kenti kazı çalışmalarının, kazılar başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım tarafından yürütülen açıklamaya göre kuzey nekropolünde sona erdi.

Prof. Dr. Şahin Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle sürdürülen kazıların bugün itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ören yeri düzenlemeleri kapsamında hazırlanan müze ve ziyaretçi karşılama merkezi projesinin Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı vurgulandı. Proje; kuzey nekropolü ile kale mevkiindeki akropol alanlarını kapsıyor ve kurumlar arasında imzalanacak protokolün ardından kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.

Prof. Dr. Yıldırım, kazı sürecine katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek; Kültür ve Turizm Bakanlığının tüm birimleri, üniversite yönetimi, valilik ve kaymakamlık, bölge belediyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü ve projeye destek veren diğer kurum ve kuruluşlara şükranlarını iletti.

Yaklaşık beş yıl süren kazı sürecinde görev alan tüm ekip arkadaşlarına da özverili çalışmaları için teşekkür eden Yıldırım, tamamlanan çalışmanın bölge arkeolojisi ve gelecek müzecilik düzenlemeleri açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

