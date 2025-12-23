TOGÜ'nün "Evden İşe Gidene Kadar" oyunu sahnelendi

Gündelik yaşamın toplumsal rolleri mizah ve dramla sahnede canlandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan Evden İşe Gidene Kadar adlı tiyatro oyunu, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Millî İrade Salonu’nda sanatseverlerle buluştu ve izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Yazarlığını Ahmet Arslanın üstlendiği, yönetmenliğini Ayşe Elif Şenerin yaptığı yapımın sanat danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Büşra Güven yürüttü. Oyun, gündelik hayatın görünürde sıradan ancak derin anlamlar taşıyan yolculuklarını mizah ve dramatik unsurlarla sahneye taşıdı.

Metin, toplumsal roller, bireysel kimlikler ve modern yaşamın insan üzerindeki etkilerini ele alırken, sahne dili ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çekti. Farklı karakterler aracılığıyla hem düşündüren hem de gülümseten sahneler sunuldu.

Oyunda rol alan isimler şöyle: Ayşe Elif Şener, Seray Demir, Cemal Yıldız, Mihriban Sade, Belgin Taştan, Kadriye Kavut, Fadime İrem Özcan, Dilara Sarı, Rabia Özen, Esmanur Taş, Rümeysa Sebuktekin, Derya Coşkun, Esma Tensil, Eda Şener, Ayşe Defne Döker, Nisanur Cılız, Serkan Güneş, Arda Doğan ve Güven Haşimoğlu.

Gösterimde ışık ve ses ekibinin katkılarıyla sahne atmosferi güçlendirilirken, oyunun teknik altyapısı da beğeni topladı.

