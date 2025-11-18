Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

Uzak Şehir son bölümde Şahin'in kendini vurması ve Alper Çankaya'nın ayrılık söylentileri gündemde. 38. bölüm fragmanı intikam gerilimini yükseltti.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 00:01
Televizyonların sevilen dizisi Uzak Şehir, son bölümüyle izleyiciyi şoke etti. Dizinin kilit ismi Şahin'in yaşadığı sarsıcı olay, hem hikâyenin akışını değiştirdi hem de Alper Çankaya'nın diziden ayrılacağına dair tartışmaları alevlendirdi.

Son bölümde neler yaşandı?

Uzak Şehir son bölümde tansiyon düşmedi. Uzun süredir çıkmazda görünen Şahin, dramatik bir sahnede kendi hayatına kast etti. Şahin'in kendini vurduğu anlar sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu ve "Şahin ölüyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Şahin ölecek mi?

Sahnenin hemen ardından gelen bilgilerde, Şahin'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Karakterin akıbeti henüz netleşmiş değil; bu nedenle yayınlanan Uzak Şehir 38. bölüm fragmanı izleyiciler için hayati önem taşıyor. Seyirciler, Şahin'in yaşayıp yaşamayacağını öğrenmek için bekleyişte.

Alper Çankaya diziden ayrılacak mı?

Set kulislerinde dönen iddialar iki ana senaryo üzerinde yoğunlaşıyor:

Senaryo Gereği Veda: Dizinin yeni kurgusunun Şahin karakterinin misyonunu tamamladığını öne süren görüş, dizide planlı bir veda olabileceğini işaret ediyor. Karakterin ölümü ya da radikal bir şekilde ayrılması bu plana bağlanıyor.

Yeni Proje İddiaları: Diğer iddia ise oyuncunun kariyer hamlesine dayanıyor. Alper Çankaya'nın yeni dizi ya da film teklifleri değerlendirdiği ve bu nedenle projeye ara verebileceği konuşuluyor.

Fragman ve intikam sarmalı

Şahin'in sağlık durumu belirsizliğini korurken yayınlanan yeni fragman, hikâyeyi daha da kızıştırdı. Fragmanda Ecmel'in yaptığı hamleler dikkat çekti; Ecmel, "Küçük Cihan"'ı kaçırarak "oğula karşı oğul" söylemiyle intikam planını devreye soktu. Bu gelişme, dizideki dengelerin kan davasına evrildiğini gösteriyor.

Yapım ve izleyici bekleyişi

Ne yapım şirketinden ne de Alper Çankaya'dan resmi bir doğrulama veya yalanlama gelmedi. Bu sessizlik, spekülasyonları güçlendirirken, izleyiciler ve takipçiler gelecek resmi açıklamayı ve yeni bölüm fragmanlarını bekliyor.

Uzak Şehir izleyicileri, Şahin'in kaderini ve Alper Çankaya'nın projeye devam edip etmeyeceğini öğrenmek için yayıncıdan gelecek ilk açıklamayı takip ediyor.

