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Yalı Çapkı’nından şok ayrılık! Başrol diziden ayrılıyor

Yalı Çapkını dizisinde yaşanan oyuncu ayrılıklarına bir yenisi daha eklendi. Star TV'de Cuma akşamları yayımlanan ve izleyiciyi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisinde seyircileri şaşkına çeviren bir ayrılık yaşanmıştı.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 12:03
Yalı Çapkı’nından şok ayrılık! Başrol diziden ayrılıyor

YALI ÇAPKINI'NDAKİ SEVİLEN OYUNCU DİZİDEN AYRILDI… HERKES BU HABERİ KONUŞUYOR…

 

Yalı Çapkını dizisinde yaşanan oyuncu ayrılıklarına bir yenisi daha eklendi. Star TV'de Cuma akşamları yayımlanan ve izleyiciyi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisinde seyircileri şaşkına çeviren bir ayrılık yaşanmıştı. 

dizi

Diziye sonradan katılan ve girdiği karakterle de oldukça beğenilen usta oyuncu Billur Kaya’nın diziden ayrılışı oldukça izleyiciyi etkiledi. Özellikle ayrılık ile ilgili olarak sosyal medyada bir çok senaryo paylaşılıyor.

Dizinin ikinci sezonunda hızlı bir giriş yapan ve Halis Ağa’nın yurt dışında yaşayan kızı olarak diziye katılan ve kızı Nükhet karakterine hayat veren Billur Kaya izleyicisini üzdü. Dizideki sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılan Kaya nın resmi açıklama yapılmasa da geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Diziyi severek takip eden izleyiciler de Nükhet in geri dönmesini istiyorlar…Dizi senaristlerinden her hangi bir açıklama gelmedi.. İzleyip göreceğiz….

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