Yandaki Oda’da Sürpriz İsimler! Derya Karadaş’ın Partneri Kim?

Yandaki Oda'da Derya Karadaş'ın Eşini Kim Canlandıracak?

Star TV'nin yeni dizisi Yandaki Oda, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Çağrı Vila Lostuvalı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin teaser çekimleri tamamlandı.

Yandaki Oda Konusu

Dizinin konusu, Fikret Alabey (Caner Cindoruk) adlı zengin bir iş adamı ile Verda (Şevval Sam) adlı ünlü bir sunucunun ani bir kararla evlenmesi ve ailelerini de yanlarına alarak aynı eve taşınmasıyla başlıyor. Bu evde, her iki ailenin de çocukları olan Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale (Derya Pınar Ak) yan yana odalarda kalıyor. Taylan ve Şelale arasında yaşananlar, dizinin ana eksenini oluşturuyor. Dizide, Melek Baykal ve Nazan Kesal gibi usta oyuncular da rol alıyor.

Yandaki Oda Oyuncuları

OGM Pictures'ın yapımcılığını yaptığı dizinin oyuncu kadrosuna, Yıldız karakteriyle Derya Karadaş da dahil oldu. Derya Karadaş, dizide Yıldız'ın eşi Selim'i canlandıracak isim de belli oldu. Selim rolü için, Mehmet Bilge Aslan ile anlaşıldı. Mehmet Bilge Aslan, Yandaki Oda dizisinde Derya Karadaş'ın partneri oldu.