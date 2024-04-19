Yemekteyiz 18 Nisan 2024 puan tablosu: Yakup Bey'in performansı!

TV8'in eğlenceli yemek yarışması Yemekteyiz, 18 Nisan 2024 tarihinde haftanın yarışmacısı Yakup Bey'i ağırladı. Hafta boyunca diğer yarışmacılarla büyük bir rekabet içinde olan Yakup Bey, günlük yemeklerde puanlama yapılarak biriktirdiği puanlarla büyük ödül için mücadele etti. İşte 18 Nisan 2024 tarihli puan tablosu:

Batuhan: 6

Tuğba: 8

Zeynep: 6

İnci: 5

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi olacak. Yakup Bey'in bu puan tablosuyla haftayı nasıl kapattığı ve diğer yarışmacılarla arasındaki rekabetin sonucu merakla bekleniyor.