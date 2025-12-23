Yıldırım’da Her Pazar Çocuklara Ücretsiz Tiyatro

Yıldırım Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu boyunca her pazar günü çocukları ücretsiz tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Merkez ilçe belediyelerinden Yıldırım Belediyesi’nin Adile Naşit Tiyatrosu’nda sahnelediği son oyun olan ‘Gıt Gıt Gıdak Bir Kümes Müzikali’, minik izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Renkli dekorlar ve dolu salon

Adile Naşit Tiyatrosu’nu dolduran çocuklar, müzikalin renkli dekorları, eğlenceli hikâyesi ve oyuncuların performansıyla hem keyifli vakit geçirdi hem de tiyatro sevgisi kazandı. Yıldırım Belediyesi, daha önce ‘Hacivat ve Karagöz’, ‘Ateş ve Su’, ‘Geppetto’ ve ‘Kutup Masalı’ gibi yapımları ücretsiz olarak sahnelemişti.

Başkan Oktay Yılmaz: Ufukları gelişecek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz etkinliklerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yıldırım’da yetişen her çocuğumuzun kültürle ve sanatla buluşmasını çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın hem keyif alacağı hem de ufkunu geliştirecek etkinliklerle onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz."

Yılmaz, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Tiyatro, çocuklarımızın hayal gücünü zenginleştiriyor, algılarını güçlendiriyor. Bu yüzden Adile Naşit Tiyatrosu’nda her hafta farklı bir oyunu çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Not: Yıldırım Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu boyunca Adile Naşit Tiyatrosu’nda her pazar farklı bir çocuk oyununu ücretsiz sergilemeye devam edecek.

BURSA MERKEZ İLÇE BELEDİYELERİNDEN YILDIRIM BELEDİYESİ, 2025-2026 KÜLTÜR SANAT SEZONU BOYUNCA, HER PAZAR GÜNÜ ÇOCUKLARI ÜCRETSİZ ŞEKİLDE TİYATRO İLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR. YILDIRIM BELEDİYESİ ADİLE NAŞİT TİYATROSU'NDA SAHNELENEN ‘GIT GIT GIDAK BİR KÜMES MÜZİKALİ'NE ÇOCUKLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ. YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ; "YILDIRIM'DA YETİŞEN HER ÇOCUĞUMUZUN KÜLTÜRLE VE SANATLA BULUŞMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ. ÇOCUKLARIMIZIN HEM KEYİF ALACAĞI HEM DE UFKUNU GELİŞTİRECEK ETKİNLİKLERLE ONLARIN KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ" DEDİ.