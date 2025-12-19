DOLAR
AB Liderleri Ukrayna’ya 90 Milyar Euro Ortak Borçlanma ile Destekte Anlaştı

AB liderleri, dondurulmuş Rus varlıkları kullanılmadan Ukrayna’ya önümüzdeki 2 yıl için 90 milyar Euro ortak borçlanma ile destek verilmesini kararlaştırdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:23
Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savunmasını finanse etmek üzere dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmak yerine ortak borçlanma yoluyla 90 milyar Euro sağlanması konusunda anlaşmaya vardı. Zirve, dün başlayıp gece saatlerine kadar süren görüşmelerin ardından sonlandırıldı.

Anlaşmanın detayları

Liderler, Ukrayna’ya önümüzdeki 2 yıl için finansman sağlanması konusunda çözüm bulmadan zirveden ayrılmayacakları taahhüdüyle hareket etti. Zirve sonrası AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Danimarka Başbakanı ve AB Dönem Başkanı Mette Frederiksen ortak basın toplantısı düzenledi.

Costa'nın açıklaması

AB Konseyi Başkanı Charles Michel (Costa) basın toplantısında, "Bugün, önümüzdeki 2 yıl için Ukrayna’ya 90 milyar Euro sağlanmasına yönelik kararı onayladık. Acil bir önlem olarak AB bütçesiyle teminat altına alınmış bir kredi sağlayacağız. Bu, Ukrayna’nın acil finansman ihtiyacını karşılayacak ve Ukrayna bu krediyi ancak Rusya tazminat ödediğinde geri ödeyecek. AB, bu kredinin geri ödenmesi için dondurulmuş varlıkları kullanma hakkını saklı tutar. Aynı zamanda Rusya’nın dondurulmuş varlıklarına dayalı tazminat kredisi üzerinde çalışmayı sürdürmesi için Komisyona yetki verdik" ifadelerini kullandı. Costa, yaptırımların uzatılmasında mutabık kaldıklarını ve "Amacımız savaşı uzatmak değil. Bugünkü kararlar, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için kritik bir katkıdır" dedi.

Von der Leyen'in değerlendirmesi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyonun iki hukuken sağlam çözüm önerdiğini belirterek, "Birincisi AB’nin piyasadan borçlanması, ikincisi ise tazminat kredisi. Geçtiğimiz hafta Rus varlıklarının uzun vadeli olarak dondurulmasıyla güçlü bir siyasi mesaj verdik. Bunun üzerine bugün, önümüzdeki 2 yıl için Ukrayna’nın finansmanına ilişkin bir çözüm üzerinde anlaşmaya vardık. AB ülkeleri, sermaye piyasalarından AB borçlanması yoluyla 90 milyar Euroluk bir finansman sağlanmasını kabul etti" dedi. Von der Leyen, Ukrayna’nın krediyi ancak tazminat aldığında geri ödeyeceğini ve o zamana kadar Rus varlıklarının dondurulmuş kalacağını vurguladı.

Orban'ın tepkisi ve muhalefeti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, daha önce dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması teklifinin Avrupa’nın Rusya’ya savaş ilan etmesi anlamına geleceğini savunmuştu. Orban karar sonrası, "Avrupa’nın Rusya’ya savaş ilan etmesine izin vermedik" dedi. Zirve öncesinde "tazminat kredisi" teklifini engellemeyi taahhüt eden Orban, planın Avrupa’yı savaşa sürükleyeceğini ve Macaristan’a 1 trilyon Forintlik bir mali yük bindireceğini iddia ederek, "Macar ailelerini bundan korumayı başardık" ifadelerini kullandı. Orban ayrıca, "Aynı zamanda 24 ülke, Ukrayna’ya önümüzdeki 2 yıl için bir savaş kredisi verilmesine karar verdi. Ukrayna bu krediyi geri ödeyemezse geri ödemeyi bu Avrupalı ülkeler üstlenecek" şeklinde konuştu ve Macaristan, Slovakya ile Çekya’nın pakete katılmadığını belirtti.

Zelenskiy'den teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada AB liderlerine 90 milyar Euro tutarındaki finansman için teşekkür etti: "Bu, dayanıklılığımızı gerçekten güçlendiren önemli bir destektir. Rus varlıklarının dondurulmuş olarak kalması ve Ukrayna’nın önümüzdeki yıllar için mali güvence elde etmiş olması büyük önem taşımaktadır." Zelenskiy, "Kıtamızın geleceğini birlikte savunuyoruz" dedi.

Mercosur anlaşmasının ertelenmesi

Zirve sonrası basın toplantısında ayrıca, AB’nin Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay’ın üyeleri olduğu Mercosur ile cumartesi günü imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının imzasının ertelendiği açıklandı. Avrupalı çiftçilerin rekabet endişeleri ve protestolar nedeniyle imza üç hafta ileri alındı. Costa, "Mercosur konusunda 26 yıllık müzakerelerin ardından şimdi anlaşmaları cumartesi günü değil, 3 hafta sonra imzalama konusunda anlaşma sağladık. Dünyanın bu 3 hafta ile çok şey kaybettiğine inanmıyorum" dedi.

