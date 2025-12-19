DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.959,11 -0,01%
BITCOIN
3.774.244,75 -3,97%

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak 'Halk Günü'nde Talepleri Dinledi

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, rutin 'Halk Günü'nde il başkanlığına gelen vatandaşların taleplerini dinledi ve not aldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:50
AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak 'Halk Günü'nde Talepleri Dinledi

Gürhan Albayrak 'Halk Günü'nde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

AK Parti Eskişehir'de Rutin 'Halk Günü' Sürüyor

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, il başkanlığı binasında düzenlenen rutin 'Halk Günü' programı kapsamında vatandaşların taleplerini dinledi ve değerlendirmelerde bulundu.

Programa gelen vatandaşlarla tek tek görüşen Albayrak, dile getirilen talepleri not aldı ve ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı.

Sosyal medya paylaşımında Albayrak, "Bizim için en büyük makam hemşehrilerimizin gönlüdür. Eskişehir için çalışmaya, ilk günkü heyecanla devam" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ ESKİŞEHİR BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEYİP DEĞERLENDİRMELERDE...

AK PARTİ ESKİŞEHİR BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEYİP DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

AK PARTİ ESKİŞEHİR BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEYİP DEĞERLENDİRMELERDE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB Liderleri Ukrayna’ya 90 Milyar Euro Ortak Borçlanma ile Destekte Anlaştı
2
AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak 'Halk Günü'nde Talepleri Dinledi
3
Alanya trafiğine nefes: Doğu Çevre Yolu 12 km ve Demirtaş Kavşağı açılıyor
4
Gürkan: Büyükşehirin Tutarsız Yönetimi Bursa’ya Zaman Kaybettiriyor
5
Selendi SYDV Mütevelli Heyetine İki Muhtar Oy Birliğiyle Seçildi
6
TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti–CHP gerilimi
7
Eminoğlu: 81 İlde Gençlik ve Spor Tesislerimiz Var, İmkânlar Tamamen Ücretsiz

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül