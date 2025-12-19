AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak 'Halk Günü'nde Talepleri Dinledi

Gürhan Albayrak 'Halk Günü'nde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

AK Parti Eskişehir'de Rutin 'Halk Günü' Sürüyor

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, il başkanlığı binasında düzenlenen rutin 'Halk Günü' programı kapsamında vatandaşların taleplerini dinledi ve değerlendirmelerde bulundu.

Programa gelen vatandaşlarla tek tek görüşen Albayrak, dile getirilen talepleri not aldı ve ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı.

Sosyal medya paylaşımında Albayrak, "Bizim için en büyük makam hemşehrilerimizin gönlüdür. Eskişehir için çalışmaya, ilk günkü heyecanla devam" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ ESKİŞEHİR BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEYİP DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.