Alanya trafiğine nefes: Doğu Çevre Yolu 12 km ve Demirtaş Kavşağı açılıyor

Bakan Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun Hasbahçe-Mahmutlar 12 km'lik kesimi ile Demirtaş Kavşağı'nı trafiğe açacak; projeler yıllık milyarlarca lira tasarruf sağlayacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:55
Alanya trafiğine nefes: Doğu Çevre Yolu 12 km ve Demirtaş Kavşağı açılıyor

Alanya'da iki büyük karayolu projesi trafiğe açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Alanyada, bölge trafiğini rahatlatacak iki karayolu projesinin açılışını gerçekleştirecek.

Hasbahçe–Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesim hizmete giriyor

Bakan Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolunun tamamını Hasbahçe–Kargıcak arasında toplam 15,2 kilometre olarak projelendirdiklerini belirtti. Uraloğlu, projenin planlama detaylarını şöyle aktardı:

'Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz yolun; ilk 4,5 kilometrelik kesimi 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, devam eden 7,5 kilometresi ise 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olacak. Yolun, Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesimini yarın trafiğe açacağız'.

Hizmete sunulan kesimde toplam 2 bin 708 metre uzunluğunda çift tüplü Oba Tüneli, Dim Tüneli ve Mahmutlar Aç-Kapa tünelleri inşa edildi. Uraloğlu, ayrıca 'bin 31 m uzunluğunda 7 adet çift köprü, 60 metre uzunluğunda 1 adet tek köprü ve 3 adet farklı seviyeli kavşak inşa ettik' dedi.

Yolun tamamı devreye girdiğinde yıllık milyarlarca lira tasarruf sağlanacak

Bakan, Alanya’nın büyüyen yapısı ve turizm kaynaklı artan trafik nedeniyle mevcut çevre yolunun şehir içi yol haline geldiğini vurguladı. Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

'Her gün ortalama 33 bine yaklaşan araç geçişinin olduğu bu yolda 14 sinyalize kavşak, 3 yaya üstgeçidi ve 43 yaya altgeçidi bulunuyor. Alanya Doğu Çevre Yolu’nun inşa edilmesiyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu rahatlayacak. Doğu Çevre Yolunun tamamı hizmete girdiğinde mevcut yola göre güzergahı 3 kilometre kısaltacak, seyahat süresi 35 dakikadan 10 dakikaya inecek. Hızlı ve kesintisiz ulaşım hizmeti sunan proje ile zamandan 3,6 milyar lira, akaryakıttan 196 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 796 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon salınımı 11 bin 903 ton azaltacağız.'

Demirtaş Kavşağı farklı seviyeli kavşak haline getirildi

Açılışı yapılacak ikinci proje olan Demirtaş Kavşağı hakkında bilgi veren Uraloğlu, Alanya–Gazipaşa Yolu üzerindeki mevcut hemzemin dönel adalı kavşağın 35 metre uzunluğunda inşa edilen bir altgeçit ile farklı seviyeli hale getirildiğini belirtti. Bakanın ifadeleri şöyle:

'Alanya-Gazipaşa Yolu üzerinde mevcutta hemzemin dönel adalı kavşak olarak hizmet veren Demirtaş Kavşağı’nı 35 metre uzunluğunda inşa ettiğimiz altgeçit ile farklı seviyeli kavşak haline getirdik. Demirtaş Kavşağı trafiğe 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek.'

Uraloğlu, farklı seviyeli kavşak uygulamasıyla Akdeniz Sahil Yolu’nun Alanya–Gazipaşa kesiminde trafik akışını kesintisiz hale getirdiklerini vurguladı: 'Özellikle yaz aylarında artan yerli ve yabancı ziyaretçi trafiğinin neden olduğu yoğunluk ve gecikmeler önemli ölçüde azalttık. Demirtaş Mahallesi’nden devlet yoluna hızlı ve güvenli katılım sağlayarak hem ana yol üzerindeki geçiş güvenliğini artırdık hem de yerel trafik hareketliliği daha düzenli bir yapıya kavuşturduk'.

Bakan, Demirtaş projesinin ekonomik ve çevresel katkılarına da dikkat çekerek 'Proje ile zamandan yaklaşık 14,6 milyon lira, akaryakıttan 4,6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 19,2 milyon lira ekonomik tasarruf sağlayacağız. Akıcı trafik düzeni sayesinde karbon salınımı yıllık 68 ton azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe ve iklim dostu ulaşım hedeflerine katkı sunulacağız' ifadelerini kullandı.

