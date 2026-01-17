Ahmet Aydın Kahta’da: Başkan Hallaç ile Proje ve İş Birliği Görüşmesi

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ı ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar ve planlanan projeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:15
Ahmet Aydın Kahta’da: Başkan Hallaç ile Proje ve İş Birliği Görüşmesi

Ahmet Aydın Kahta’da: Başkan Hallaç ile Projeler ve İş Birliği Görüşmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, beraberindeki heyetle birlikte Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar ile planlanan projeler masaya yatırıldı.

Toplantıya Katılanlar

Ziyarette Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, il ve ilçe başkanları, teşkilat üyeleri ile İl Genel Meclisi üyeleri yer aldı.

Görüşme Notları

Mehmet Can Hallaç ilçenin gelişimi için yürütülen çalışmaları anlatarak, "Kahta’mızın ihtiyaçlarını gözeterek altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda çalışmalarımız sürüyor. Merkezi idare ile uyum içinde hareket ederek ilçemize en iyi hizmeti kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ahmet Aydın ise çalışmaların yakından takip edildiğini belirterek, "Yerel yönetimlerimizin sahadaki gayretleri bizler için çok kıymetli. Kahta’nın kalkınmasına katkı sunacak her projede iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz. İlçemizin gelişimi adına yapılan çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, yerel yönetimler ile merkezi idare arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı ve Kahta’da hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

BAKAN YARDIMCISI AYDIN, BELEDİYE BAŞKANI HALLAÇ İLE BİR ARAYA GELDİ

BAKAN YARDIMCISI AYDIN, BELEDİYE BAŞKANI HALLAÇ İLE BİR ARAYA GELDİ

BAKAN YARDIMCISI AYDIN, BELEDİYE BAŞKANI HALLAÇ İLE BİR ARAYA GELDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Aydın Kahta’da: Başkan Hallaç ile Proje ve İş Birliği Görüşmesi
2
Siyasetin Kalbi Erzurum'da: AK Parti Kuzeydoğu Anadolu Bölge Strateji Toplantısı
3
Özgür Özel: Emeklinin Sesi Ülkenin Asıl Gündemidir
4
Trump: 'Ukrayna Zaman Harcadıkça Rusya Fikrini Değiştiriyor'
5
Eş-Şara’dan Kürtlere Anayasal Güvence: 13 Sayılı Kararname İmzalandı
6
Bakan Fidan Litvanya’da Tatar ve Karaim Toplumlarıyla Bir Araya Geldi
7
Trump'tan İran'a Teşekkür: 800'den Fazla İdam İptali

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları