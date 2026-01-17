Ahmet Aydın Kahta’da: Başkan Hallaç ile Proje ve İş Birliği Görüşmesi

Ahmet Aydın Kahta’da: Başkan Hallaç ile Projeler ve İş Birliği Görüşmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, beraberindeki heyetle birlikte Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar ile planlanan projeler masaya yatırıldı.

Toplantıya Katılanlar

Ziyarette Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, il ve ilçe başkanları, teşkilat üyeleri ile İl Genel Meclisi üyeleri yer aldı.

Görüşme Notları

Mehmet Can Hallaç ilçenin gelişimi için yürütülen çalışmaları anlatarak, "Kahta’mızın ihtiyaçlarını gözeterek altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda çalışmalarımız sürüyor. Merkezi idare ile uyum içinde hareket ederek ilçemize en iyi hizmeti kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ahmet Aydın ise çalışmaların yakından takip edildiğini belirterek, "Yerel yönetimlerimizin sahadaki gayretleri bizler için çok kıymetli. Kahta’nın kalkınmasına katkı sunacak her projede iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz. İlçemizin gelişimi adına yapılan çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, yerel yönetimler ile merkezi idare arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı ve Kahta’da hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

