Siyasetin Kalbi Erzurum'da: AK Parti Kuzeydoğu Anadolu Bölge Strateji Toplantısı

Siyasetin Kalbi Erzurum'da Atıyor

AK Parti Kuzeydoğu Anadolu Bölge Strateji Toplantısı, AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenerek 17-18 Ocak tarihlerinde Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar ve Ev Sahipliği

Toplantıya, Erzurum ile birlikte 7 ilin katılımı sağlandı. Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Bayburt, Iğdır ve Ardahan illerinin il ve ilçe başkanlarıyla birlikte, AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın tüm kadrosu ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tam kadro olarak toplantıda yer alıyor.

İl Başkanından Değerlendirme

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Erzurum'un bu kapsamlı organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Küçükoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"AK Parti olarak gücümüzü teşkilatlarımızdan alıyoruz. Kuzeydoğu Anadolu Bölge Strateji Toplantımız kapsamında, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın tüm kadrolarıyla birlikte 7 ilimizin il ve ilçe başkanlarımızı Erzurum’da ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu toplantılar, sahadaki çalışmalarımızı daha da güçlendiren, ortak aklı ve istişare kültürümüzü pekiştiren son derece kıymetli buluşmalardır."

Küçükoğlu sözlerine birlik ve beraberlik vurgusu ekleyerek devam etti: "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin liderliğinde, teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz".

Program ve Sunumlar

Toplantının programında, bölge kampında bugün Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin de katılımcılara hitap etti. Ayrıca, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Kurtcan Çelebi "Ak Parti Teşkilat ve Siyaset Anlayışı" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

MKYK üyesi ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Haydar Ali Yıldız "Lider, Fikir ve Teşkilat Eğitimi" sunumunu, MKYK Üyesi Mahir Ünal ise "Siyasal iletişim eğitimi" başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Yarınki Gündem

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen programın yarınki bölümünde, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş başkanlığında Çalıştay raporlarının değerlendirilmesi ve müzakereler gerçekleştirilecek. Program; Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Bölge Milletvekilleri, Teşkilat Başkan Yardımcıları, İl Koordinatörleri ile 7 İl ve İlçe Başkanlarının katılımıyla sürüyor.

Toplantının amaçları arasında teşkilat çalışmalarına ivme kazandırmak ve yeni döneme ilişkin stratejik adımların belirlenmesi yer alıyor.

AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANI AV. İBRAHİM KÜÇÜKOĞLU, ERZURUM’UN BÖYLESİNE ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPMASINDAN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ.