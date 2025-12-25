AK Parti’den Mudanya Belediyesi’nin Taşınmaz Satış İlanına Sert Tepki

AK Parti’den Mudanya Belediyesi’nin taşınmaz satış ilanına tepki

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, Mudanya Belediyesi tarafından bazı taşınmazların satışa çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayrak, belediyenin daha önce satış iddialarını yalanladığını hatırlatarak, gelinen noktada satış ihalesinin resmen ilan edildiğini ifade etti.

İddialar ve ilan

Bayrak, belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden 9 Ekim 2025 tarihinde yapılan açıklamada taşınmaz satışlarına yönelik iddiaların "yalan ve asılsız" olarak nitelendirildiğini belirtti. Ancak belediyenin resmi internet sitesinde yayımlanan ilana göre Çayönü, Yörükyenicesi, Balabancık, Dereköy ve Tirilye mahallelerinde bulunan toplam 8 adet taşınmazın 5 Ocak 2026 tarihinde satış ihalesine çıkarılacağının duyurulduğunu kaydetti.

İhale ve boyut

İlan edilen ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle yapılacağı ve toplam 328 bin 588 metrekare büyüklüğündeki taşınmazların satışa sunulacağının bildirildiğini hatırlatan Bayrak, ilan edilen muhammen bedellerin milyonlarca lirayı bulduğunu vurguladı.

Bayrak’ın tepkisi

Bayrak, "Daha düne kadar yalan denilen iddialar, bugün belediyenin kendi ilanlarıyla doğrulanmıştır. Mudanya’nın değerli arazileri, bütçe açıklarını kapatmak amacıyla satışa çıkarılmaktadır. Ancak bu satışların karşılığında vatandaşın yaşamına doğrudan dokunan somut bir hizmet ortaya konmamıştır" ifadelerini kullandı.

Satış kararlarının şeffaflıktan uzak alındığını savunan Bayrak, vatandaşların görüşlerinin dikkate alınmadığını öne sürerek, sürecin yalnızca bir taşınmaz devri olmadığını; bunun Mudanya’nın geleceğinin ipotek altına alınması anlamına geldiğini belirtti.

İptal çağrısı

AK Parti olarak sürecin takipçisi olacaklarını dile getiren Bayrak, taşınmaz satış ihalelerinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

AK PARTİ MUDANYA İLÇE BAŞKANI ARİF BAYRAK AÇIKLAMA YAPTI