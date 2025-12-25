DOLAR
Vali Seddar Yavuz’dan 'Marka Şehir' Vurgusu: Malatya’yı Yeniden İnşa Ediyoruz

Malatya Kent Konseyi 11. Olağan Genel Kurulu'nda Vali Seddar Yavuz, deprem sürecinin geride kaldığını belirterek 'Malatya markasının parlatılması' çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:31
Vali Seddar Yavuz’dan 'Marka Şehir' Vurgusu

Kent Konseyi 11. Olağan Genel Kurulu'nda birlik ve yeniden inşa mesajı

Malatya Kent Konseyi 11. Olağan Genel Kurulu Nikah Sarayı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Baro Başkanı Onur Demez, kurum temsilcileri, oda ve vakıf başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda konuşan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hasan Batar, kentte ortak akıl sinerjisi oluşturduklarını, gelen önerileri genel kurula taşıdıklarını ve 11. Genel Kurulun tavsiye niteliğinde kararlar alacağını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ortak akılla geleceğin Malatya’sını inşa ettiklerini vurgulayarak 'Başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, siyasi partilerimiz, başlı mensuplarımız ve şehre gönül vermiş siz kıymetli hemşerilerimizle birlikte ortak bir gelecek inşa ediyoruz' dedi. Başkan Er, ayrıca Fırat Havzasından alternatif su kaynağı getirecek projelerinin hazırlandığını açıkladı.

Vali Seddar Yavuz, konuşmasında Dünya üzerindeki en büyük milletlerden birinin Türk milleti olduğunu belirterek 6 Şubat depreminden sonra birlik ve ekip ruhuyla çalışmanın gerekliliğine işaret etti. Vali Yavuz, 'Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlarını bölgeye seferber etti' ifadelerini kullandı ve yapılan çalışmaları değerlendirdi: '104 bin konut ve iş yerini yapabilen, bunun yaklaşık 80 binini de cumartesi günü itibariyle teslim eden bir devletten bahsediyoruz. Malatya’da 500 bin nüfuslu yeni bir şehir kuruyoruz.'

Vali Yavuz, kent için öncelikli çağrısını ise 'Malatya markasının parlatılması' olarak özetledi ve konteyner kentler konusuna dikkati çekti: 'Konteyner kentleri istismar ettirmeyin. Bu şehrin normalleşmesi lazım. Konteyner Kent sayısını azaltacağız. Çıkmak istemeyen, direnenler ve bunu destekleyenler var. Ben bu kenti düşünüyorum.' dedi. Vali ayrıca ekonomik açıdan durumu iyi olan kişilerin konteynerlerde kalmasının mantıksız olduğunu, imkan olmayana yardımcı olduklarını ve insanları ikna ederek konteyner kentleri boşaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Güvenlik ve sosyal hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Yavuz, 'İşimiz gece gündüz uyuşturucu ile mücadele. Zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Hırsızlık oranlarında düşüş oldu. Trafik kazalarını azaltamadık. Olmadık kazalar bizde meydana geliyor. EDS sistemini aktif ediyoruz, Malatya’yı en güvenli şehir haline getireceğiz.' ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, eğitime ve spora yapılan yatırımları da hatırlatarak, 'Toplumu kurallara uymaya zorlamalıyız. Bin 235 sınıf yaptık. Daha da iyisini yapacağız. 2,5 milyarlık spor yatırımı yapılıyor, Malatya spor şehri oluyor' diye konuştu. Konuşmasının sonunda şehirde 'takım olma' ruhunun önemine vurgu yaparak, depremden etkilenenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturmanın amaç olduğunu belirtti.

Genel kurul, kent ortak aklını güçlendirme, kentin normalleşmesi ve markalaşma hedefleri etrafında örülen değerlendirmelerle devam etti.

