Erdoğan, el Burhan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Resmi Törenle Karşıladı

Resmi karşılama sonrası baş başa görüşme ve çalışma yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Erdoğan ve el Burhan'ın çalışma yemeği yiyeceği bildirildi.

Ziyaret, taraflar arasında devam eden diplomatik temasların sürdürülmesi ve ikili ilişkilerin ele alınması çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

