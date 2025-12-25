DOLAR
Erdoğan, el Burhan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Resmi Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el Burhan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı; baş başa görüşme ve çalışma yemeği planlandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:25
Resmi karşılama sonrası baş başa görüşme ve çalışma yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Erdoğan ve el Burhan'ın çalışma yemeği yiyeceği bildirildi.

Ziyaret, taraflar arasında devam eden diplomatik temasların sürdürülmesi ve ikili ilişkilerin ele alınması çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

