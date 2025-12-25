DOLAR
Erdoğan el Burhan ile görüştü: Türkiye-Sudan iş birliğine vurgu

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Abdelfettah el Burhan ile görüşerek ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki insani krizi ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:16
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede liderler, Türkiye ile Sudan arasındaki ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Erdoğan, Türkiye ile Sudan arasında ticaret, tarım, savunma sanayii ve madencilik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin ilerletileceğini vurguladı.

Sudan'da devam eden çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını belirten Erdoğan, özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Sudan'da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını; ateşkes sağlanmasıyla Sudanlılar arasında kalıcı barışın tesisinin hedeflendiğini söyledi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani krizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını insani yardımlar yoluyla karşılamaya devam edeceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

