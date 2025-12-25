Erdoğan el Burhan ile görüştü: Türkiye-Sudan iş birliğine vurgu

Erdoğan el Burhan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede liderler, Türkiye ile Sudan arasındaki ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Erdoğan, Türkiye ile Sudan arasında ticaret, tarım, savunma sanayii ve madencilik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin ilerletileceğini vurguladı.

Sudan'da devam eden çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını belirten Erdoğan, özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Sudan'da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını; ateşkes sağlanmasıyla Sudanlılar arasında kalıcı barışın tesisinin hedeflendiğini söyledi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani krizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını insani yardımlar yoluyla karşılamaya devam edeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SUDAN EGEMENLİK KONSEYİ BAŞKANI ABDELFETTAH EL BURHAN İLE BİR ARAYA GELDİ.