DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.750.725,83 0%

BAL-GÖÇ’te Değişim: Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca Başkanlığa Aday

Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, 20. Genel Kurul’da BAL-GÖÇ başkanlığına "demokrasi, şeffaflık ve birlik" vurgusuyla aday oldu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:45
BAL-GÖÇ’te Değişim: Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca Başkanlığa Aday

BAL-GÖÇ’te Değişim: Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca Başkanlığa Aday

Türkiye’nin en güçlü göçmen örgütlenmelerinden biri olan, yaklaşık 17 bin üyeli BAL-GÖÇ Derneği, uzun süredir yaşanan yönetim tartışmaları ve düşük katılımlı genel kurullarla gündemde.

Adaylık ve gerekçeler

Dört dönemdir aynı isim tarafından yönetilen derneğin, bugün kendi tabanında dahi güven kaybı yaşadığı ifade edilirken Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, 20. Genel Kurul’da "demokrasi, şeffaflık ve birlik" vurgusuyla başkanlığa adaylığını açıkladı.

1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göçle Türkiye’ye gelen bir Balkan Türkü olan Ağca, on binlerce üyeye sahip bir derneğin genel kuruluna yalnızca birkaç bin kişinin katılmasının camiada ciddi bir kopuşa işaret ettiğini belirtti.

İddialar ve eleştiriler

Adaylık sürecinde üyelik başvurularının bekletildiği, aidatını ödeyen üyelerin hazirun listelerine alınmadığı ve kongre takviminin daraltıldığı yönündeki iddiaların demokratik işleyişi zedelediğini ifade etti.

Program ve vaatler

Ağca, seçilmesi halinde genel kurullarda aidat şartının kaldırılacağını, yönetimin şeffaf, hesap verebilir ve ulaşılabilir hale getirileceğini, gençleri ve kadınları merkeze alan yeni bir yapılanma kurulacağını ve genel başkanlık görevine iki dönem sınırı getiren tüzük değişikliğinin ilk toplantıda gündeme alınacağını açıkladı.

Kardiyoloji uzmanı ve akademisyen olan Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Amacımız; BAL-GÖÇ’te zedelenen güveni yeniden inşa etmek, derneği üyeleriyle birlikte ayağa kaldırmak ve Balkan göçmenlerini hak ettikleri güçlü, saygın ve birleştirici yapıya yeniden kavuşturmaktır."

PROF. DR. FAHRİYE VATANSEVER AĞCA, BAL-GÖÇ’ÜN 20. GENEL KURULU’NDA "DEMOKRASİ, ŞEFFAFLIK VE...

PROF. DR. FAHRİYE VATANSEVER AĞCA, BAL-GÖÇ’ÜN 20. GENEL KURULU’NDA "DEMOKRASİ, ŞEFFAFLIK VE BİRLİK" VURGUSUYLA BAŞKANLIĞA ADAYLIĞINI AÇIKLADI.

PROF. DR. FAHRİYE VATANSEVER AĞCA, BAL-GÖÇ’ÜN 20. GENEL KURULU’NDA "DEMOKRASİ, ŞEFFAFLIK VE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BAL-GÖÇ’te Değişim: Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca Başkanlığa Aday
2
Vali Seddar Yavuz’dan 'Marka Şehir' Vurgusu: Malatya’yı Yeniden İnşa Ediyoruz
3
Memişoğlu: Dijital Dönüşüm ve 856 Yeni Ambulansla Müdahaleyi Hızlandırıyoruz
4
Altıeylül CHP'de Rüşvet İddiası: Hakan Keskin Görevden Alındı
5
California’da Sel Felaketi: 6 Bölge İçin Acil Durum İlanı
6
Ayşe Sula Köseoğlu'nun Eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu Uğurlandı
7
Adem Yurdagül: Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Görevden Alınmalı — Halk 'Terörsüz Türkiye'yi' Destekliyor

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması