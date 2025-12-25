Altıeylül CHP'de Rüşvet İddiası: Hakan Keskin Görevden Alındı

Altıeylül CHP'de rüşvet iddiası: Hakan Keskin görevden alındı

İl yönetimi toplandı, disiplin süreci başlatıldı

CHP Balıkesir Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin, bazı sosyal medya hesaplarında yayılan ve işe alım karşılığında para talep ettiği öne sürülen görüntüler ile ilgili iddialar üzerine CHP İl Merkezi tarafından görevden alındı.

Sosyal medyada paylaşılan telefon görüşmelerinde, bir parti temsilcisinin işe yerleştirme konusunda yardımcı olduğu ve Hakan Keskin adına 50 bin TL talep edildiği iddia edildi. İddiaların ardından CHP Balıkesir İl Başkanlığı yönetim kurulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Hakan Keskin yaptığı yazılı açıklamada suçlamaları reddetti ve "Hakan Keskin’in olduğu yerde akçeli işler olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Değerlendirme sonucunda, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin ve Altıeylül İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halit Öztürk’ün görevlerinden alınarak, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevklerine karar verilmiştir." ifadelerini paylaştı.

Hakan Keskin ayrıca parti disiplin kuruluna sevk edildi.

