Bahçeli: Yeni yüzyılda terörü hayatımızdan çıkaracağız

Bahçeli'den sert mesaj: "Yeni yüzyılda terörü hayatımızdan mutlaka çıkaracak, feleğin çemberini kıracak, tuzakları bozacak, karanlık senaryoları yırtıp atacağız"
MHP lideri TBMM grup toplantısında konuştu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Toplantıda Bahçeli, "Yeni yüzyılda terörü hayatımızdan mutlaka çıkaracak, feleğin çemberini kıracak, tuzakları bozacak, karanlık senaryoları yırtıp atacağız" ifadelerini kullandı.
