Bahçeli: Yeni yüzyılda terörü hayatımızdan çıkaracağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında teröre karşı kararlı adımlar atılacağını ve tuzakların bozulacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:57
Bahçeli: Yeni yüzyılda terörü hayatımızdan çıkaracağız

Bahçeli'den sert mesaj: "Yeni yüzyılda terörü hayatımızdan mutlaka çıkaracak, feleğin çemberini kıracak, tuzakları bozacak, karanlık senaryoları yırtıp atacağız"

MHP lideri TBMM grup toplantısında konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Bahçeli, "Yeni yüzyılda terörü hayatımızdan mutlaka çıkaracak, feleğin çemberini kıracak, tuzakları bozacak, karanlık senaryoları yırtıp atacağız" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni yüzyılda terörü hayatımızdan mutlaka çıkaracak, feleğin çemberini...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni yüzyılda terörü hayatımızdan mutlaka çıkaracak, feleğin çemberini kıracak, tuzakları bozacak, karanlık senaryoları yırtıp atacağız"

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kasapoğlu: Türkiye'de Güçlü Spor Tesisi Altyapısı ve Dijital Medyada Sorumluluk
2
Bahçeli: Yeni yüzyılda terörü hayatımızdan çıkaracağız
3
Erdoğan ile Shaquille O'Neal Ankara'da Buluştu
4
Roman Eylem Planı 2. Aşama Resmi Gazete’de — Bakan Göktaş’ın Taahhüdü
5
Trump'tan Grönland mesajı: 'Grönland ABD toprağı olacak'
6
Kim Jong-Un, Başbakan Yardımcısı Yang Sung Ho'yu Görevden Aldı
7
Bakan Tunç: Suriye paylaşımlarına resen soruşturma başlatıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları