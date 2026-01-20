Ankara'da Türkiye-Özbekistan Stratejik İş Birliği Masaya Yatırıldı

Ortak Stratejik Planlama Grubu 4. Toplantısı

Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 4. toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya iki ülkeden dışişleri, savunma, içişleri bakanları ve istihbarat başkanları katıldı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler toplantıya iştirak etti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, toplantının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov’un eş başkanlığında gerçekleştirildiği ve iki ülke arasındaki iş birliğinin çeşitli boyutlarının ele alındığı bildirildi.

Toplantıda ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı. Katılımcı isimler ve kurumların bir araya gelmesi, iki ülke arasında stratejik iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların değerlendirildiğini gösterdi.

Toplantı kapsamında ele alınan başlıklar ve alınan kararların detaylarına ilişkin resmi açıklamaların takip edilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN ORTAK STRATEJİK PLANLAMA GRUBU’NUN 4. TOPLANTISI ANKARA’DA DÜZENLENDİ. TOPLANTIYA İKİ ÜLKEDEN DIŞİŞLERİ, SAVUNMA, İÇİŞLERİ BAKANLARI VE İSTİHBARAT BAŞKANLARI KATILDI.