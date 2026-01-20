Bakan Bolat KKTC'de Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in Anıtını Ziyaret Etti

Lefkoşa temasları kapsamında anma

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere KKTC’nin başkenti Lefkoşaya geldi. Ziyaretleri kapsamında, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi alanında bulunan şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’in anıtını ziyaret etti.

Bakan Bolat, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs’ta, Türk milletinin onuru, bağımsızlığı ve istiklali uğruna canını feda eden kahraman şehidimiz Cengiz Topel’in anıtını ziyaret ederek; dualarımızı ettik, Fatiha’larımızı tüm şehitlerimizin mukaddes ruhlarına gönderdik. Bu topraklarda bugün barıştan, güvenlikten ve kardeşlikten söz edebiliyorsak; bunu, vatanı uğruna hiçbir bedelden kaçınmayan şehitlerimize borçluyuz. Cengiz Topel’in şahsında, Kıbrıs davasını canıyla mühürleyen tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum"

