Bakan Bolat KKTC'de Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in Anıtını Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Lefkoşa'da şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’in anıtını ziyaret etti ve sosyal medya mesajı paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:48
Bakan Bolat KKTC'de Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in Anıtını Ziyaret Etti

Bakan Bolat KKTC'de Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in Anıtını Ziyaret Etti

Lefkoşa temasları kapsamında anma

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere KKTC’nin başkenti Lefkoşaya geldi. Ziyaretleri kapsamında, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi alanında bulunan şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’in anıtını ziyaret etti.

Bakan Bolat, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs’ta, Türk milletinin onuru, bağımsızlığı ve istiklali uğruna canını feda eden kahraman şehidimiz Cengiz Topel’in anıtını ziyaret ederek; dualarımızı ettik, Fatiha’larımızı tüm şehitlerimizin mukaddes ruhlarına gönderdik. Bu topraklarda bugün barıştan, güvenlikten ve kardeşlikten söz edebiliyorsak; bunu, vatanı uğruna hiçbir bedelden kaçınmayan şehitlerimize borçluyuz. Cengiz Topel’in şahsında, Kıbrıs davasını canıyla mühürleyen tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum"

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, LEFKOŞA TEMASLARI KAPSAMINDA KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİNDE ÖNEMLİ YERİ...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, LEFKOŞA TEMASLARI KAPSAMINDA KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİNDE ÖNEMLİ YERİ OLAN ERENKÖY DİRENİŞİ'NDE ŞEHİT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL’İN ANITINI ZİYARET ETTİ.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, LEFKOŞA TEMASLARI KAPSAMINDA KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİNDE ÖNEMLİ YERİ...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas’ta Kuzey Çevreyolu 2026 Yatırım Programına Alındı
2
Pekyatırmacı: 2025'te Selçuklu Vizyonuyla Yatırımlar ve Hizmetler
3
Türkiye ile Özbekistan 2026-2027 İşbirliği Programı İmzalandı
4
Bakan Bolat KKTC'de Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in Anıtını Ziyaret Etti
5
Ankara'da Türkiye-Özbekistan Stratejik İş Birliği Masaya Yatırıldı
6
Azerbaycan'da Kanlı Ocak Şehitleri 36. Yılda Anıldı
7
Kasapoğlu: Türkiye'de Güçlü Spor Tesisi Altyapısı ve Dijital Medyada Sorumluluk

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları