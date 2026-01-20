Türkiye ile Özbekistan 2026-2027 İşbirliği Programı İmzalandı

Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ile Bahtiyor Saidov, Türkiye ve Özbekistan arasında 2026-2027 dönemini kapsayan iş birliği programını imzaladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:04
Kritik anlaşma dışişleri bakanları tarafından onaylandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov arasında, iki ülkenin 2026-2027 dönemini kapsayan iş birliği programı imzalandı.

İmza töreni, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun Dördüncü Toplantısı sonrasında gerçekleştirildi.

Resmi belge, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Programı" başlığıyla kabul edildi ve taraflarca hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

