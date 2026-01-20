Türkiye ile Özbekistan 2026-2027 İşbirliği Programı İmzalandı
Kritik anlaşma dışişleri bakanları tarafından onaylandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov arasında, iki ülkenin 2026-2027 dönemini kapsayan iş birliği programı imzalandı.
İmza töreni, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun Dördüncü Toplantısı sonrasında gerçekleştirildi.
Resmi belge, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Programı" başlığıyla kabul edildi ve taraflarca hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
