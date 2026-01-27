Bakanlıktan Uıkı: 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' Paylaşımları Sahte

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yayılan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' paylaşımlarının vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan kişilerce yapıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:11
Bakanlıktan Uıkı: 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' Paylaşımları Sahte

Bakanlıktan uyarı: 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' paylaşımları sahte

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında görülen ve ‘Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek’ şeklindeki paylaşımların Bakanlığa ait olmadığını bildirdi. Kurum, bu tür paylaşımların vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek amacıyla yapıldığını vurguladı.

Bakanlığın açıklaması

“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek’ yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır.”

Açıklamada ayrıca, “Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Resmi bilgi kaynaklarına yönlendirme

Bakanlık, vatandaşların sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabileceğini belirtti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN "BAZI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA YER ALAN ‘ÇOCUĞU...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN "BAZI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA YER ALAN ‘ÇOCUĞU OKULA GİDEN EV HANIMLARINA DESTEK’ YÖNÜNDEKİ PAYLAŞIMLAR BAKANLIĞIMIZCA DEĞİL, VATANDAŞLARIMIZIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMEK İSTEYEN KİŞİLERCE YAPILMAKTADIR" AÇIKLAMASINDA BULUNULDU.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakanlıktan Uıkı: 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' Paylaşımları Sahte
2
İlhan Geçit İkizce TOKİ'de — 'Gece gündüz demeden istişare içerisinde çalışıyoruz'
3
Kahta Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi: 1 Cenaze Aracı, 2 Traktör
4
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İran’a Dış Müdahaleye Karşıyız
5
Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı Ankara'da Başladı
6
Siyasetin Kalbi Erzurum'da: AK Parti Kuzeydoğu Anadolu Bölge Strateji Toplantısı
7
TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti–CHP gerilimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları