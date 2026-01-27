Bakanlıktan Uıkı: 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' Paylaşımları Sahte

Bakanlıktan uyarı: 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' paylaşımları sahte

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında görülen ve ‘Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek’ şeklindeki paylaşımların Bakanlığa ait olmadığını bildirdi. Kurum, bu tür paylaşımların vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek amacıyla yapıldığını vurguladı.

Bakanlığın açıklaması

“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek’ yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır.”

Açıklamada ayrıca, “Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Resmi bilgi kaynaklarına yönlendirme

Bakanlık, vatandaşların sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabileceğini belirtti.

