Edi Rama: Arnavutluk Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'ne Türkiye ve Araplarla Katılmaya Hazır

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail Parlamentosu'nda Gazze'ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne Türkiye ve Arap ülkeleriyle birlikte katılmaya hazır olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 22:43
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 22:43
Edi Rama'dan İsrail Parlamentosu'nda barış ve işbirliği vurgusu

Arnavutluk, Gazze'de uluslararası güce katılmaya hazır olduğunu ilan etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail ziyareti kapsamında konuştuğu İsrail Parlamentosundaki konuşmasında barış ve dayanışma mesajları verdi. Rama, konuşmasının başında 1977'de Mısırın eski Devlet Başkanı Enver Sedat'ın parlamento konuşmasına atıf yaparak, "Arap topraklarında da, İsrail'de de hepimiz için barış" dedi.

Rama, Arnavutluk'un II. Dünya Savaşı sırasında zulüm gören Yahudileri koruduğunu, Müslüman ve Hristiyan Arnavutların hayatlarını riske atarak komşularını koruduklarını hatırlattı. Bugün ise ülkesinin binlerce İran vatandaşına koruma sağladığını belirtti ve bu kişilerin "Tahran'ın kasaplarına karşı çıktıkları için büyük tehlike altında" olduklarını söyledi.

Başbakan Rama, İran karşıtı eylemler nedeniyle ülkesinin maruz kaldığı siber saldırıya da değinerek, "Bu bizim için de risksiz değildi. Bugün de risksiz değil. İnsanlık baskı altındayken insan kalmak asla risksiz değildir. Ve bu riski aldığımız için birkaç yıl önce İran'dan yönlendirilen ve tüm dijital altyapımızı yok etmeyi amaçlayan büyük bir siber saldırıya maruz kaldık. Direndik ve başaramadılar" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İran temsilcilerine 24 saat sürede ülkeyi terk etmeleri talimatı verildiğini aktardı.

Rama, Humeyni rejimine yönelik sert sözler sarf ederek, "Bu şekilde ‘Humeynicilik Cumhuriyeti' ile olan o incecik bağı da kesmiş olduk. Asla 'İslam Cumhuriyeti' demeyeceğim. Çünkü İslam sevgi ve tevazudur. Humeynicilik ise nefret ve ölümdür" dedi.

Gazze için uluslararası güç çağrısı ve katılım sözü

Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan barış gücüne ilişkin olarak Rama, Arnavutluk'un hem İsrail'i hem de Arap ülkelerini yakın dostları arasında gördüğünü belirterek ilişkileri derinleştirme niyetini vurguladı. Rama, "Türk kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz ve diğerleriyle birlikte Gazze'de oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın yankıları: Kısmi boykot

Rama'nın konuşmasında Hamas'ı Gazze'deki trajediden sorumlu tutan ve İsrail'in eleştirilmesinin hata olduğunu savunan bölümlere yer vermesi, parlamento içindeki Arap milletvekilleri tarafından kısmen boykotla karşılandı. Başbakan konuşmasını, İsrail'in eski Başbakanı İzak Rabin'in barış çağrısından alıntı yaparak, "Barışın tesis edilmesine bir şans verin" sözleriyle sonlandırdı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail Parlamentosu’na hitabında, "Türk kardeşlerimiz, Arap...

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail Parlamentosu’na hitabında, "Türk kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz ve diğerleriyle birlikte Gazze’de oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılmaya hazırız" dedi.

