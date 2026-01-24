Erdoğan Aydın Şehir Hastanesi'ni Açtı — Bin 300 Yatak, 65,5 milyarlık Yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı; 65,5 milyarlık yatırım değeriyle eğitim ve araştırma hizmeti verecek.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:38
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:40
Açılış töreni ve temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi’nin açılış kurdelesini kesti. Yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için Aydın’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı’ndaki törenin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile makamında görüştü. Erdoğan, hastanenin aynı zamanda eğitim ve araştırma hastanesi olarak hizmet vereceğinin müjdesini vererek Aydın’a ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Erdoğan tören sonrası beraberindeki heyetle hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu; daha sonra hastaları ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı'nın mesajı

Erdoğan açılışta şu ifadeleri kullandı: "Her şeyden önce bugün Aydın’ımıza böyle muhteşem bir eseri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Aydın Şehir Hastanemiz çok farklı bir imkana bu vesile ile kavuşacak ve atılacak bu adımla beraber Aydın’da onkolojiyle ilgili de adımları atacağız. Artık Aydın halkı, İzmir’e gitmek veya farklı bir ile gitmek durumunda kalmayacak. Bu gördüğünüz muhteşem eser artık Aydın’ın çevre illere gitmesini asla gerektirmeyecek. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek. Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın’ımıza yaraşır bir eser oldu. Bin 300 yatak kapasiteli hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyarlık yatırım değerine sahip ve her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın’ımıza kazandırıyoruz. Aydınımız bu şehir hastanesi ile çok daha farklı çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyecek"

Hastanenin kapasitesi ve donanımı

140 bin metrekareye kurulan ve 65,5 milyar TL yatırım büyüklüğü bulunan Aydın Şehir Hastanesi’nde 365 adet poliklinik, 34 ameliyathane, nükleer tıp merkezi, 2 bin 269 araçlık açık ve kapalı 2 otopark, 16 adet yanık, 250 adet yoğun bakım yatağı, 3 adet MR, 3 adet tomografi ve 45 adet diyaliz cihazı yer alıyor.

Bin 300 yatak kapasiteli bu merkez, Aydın halkına birinci sınıf sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor ve bölge sakinlerinin başka illere gitme gereksinimini azaltacak şekilde planlandı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

