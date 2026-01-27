AB ile Hindistan 20 Yıl Sonra Tarihi Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

AB ile Hindistan, yaklaşık 20 yıllık müzakerelerin ardından tarihi bir serbest ticaret anlaşması imzaladı; anlaşma ticaret, güvenlik ve inovasyonda yeni iş birliği kapıları açıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:05
AB ile Hindistan 20 Yıl Sonra Tarihi Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

AB ile Hindistan 20 Yıl Sonra Tarihi Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan arasındaki yaklaşık 20 yıllık müzakerelerin ardından ilk kapsamlı serbest ticaret anlaşması imzalandı. Zirve kapsamında liderler, ticaretin yanı sıra güvenlik, savunma ve araştırma iş birliklerini de içeren bir dizi belgeyi hayata geçirdi.

Zirve ve İmza Töreni

Başkent Yeni Delhi’de düzenlenen Hindistan-AB Zirvesi’nde AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ortak belgeleri imzaladı. İmza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında liderler, anlaşmanın bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirdi.

Modi: "Hindistan tarihindeki en büyük serbest ticaret anlaşması"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, AB ile ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Bugün Hindistan tarihindeki en büyük serbest ticaret anlaşması imzalandı" dedi. Modi, iki taraf arasındaki ticaret hacminin 180 milyar euro düzeyinde olduğunu ve Avrupa’da yaşayan 800 binden fazla Hintlinin iki toplum arasındaki bağları güçlendirdiğini vurguladı.

Modi, anlaşmanın çiftçiler ve küçük işletmelerin Avrupa pazarına erişimini kolaylaştıracağını, imalat ve hizmet sektörlerinde yeni fırsatlar yaratacağını, yatırımları artıracağını ve küresel tedarik zincirlerini güçlendireceğini ifade etti.

Costa: "Ortaklığımızı bir üst seviyeye çıkarıyoruz"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, zirvenin stratejik bir dönemde AB ile Hindistan’ın birlikte hareket ettiğinin sinyalini verdiğini belirtti. Costa, imzalanan serbest ticaret anlaşmasının iki milyar kişiyi kapsayan geniş bir pazarı oluşturduğunu ve bunun şimdiye kadar atılan en iddialı adımlardan biri olduğunu söyledi.

Costa ayrıca, AB ve Hindistan arasında ilk kapsamlı savunma ve güvenlik çerçevesinin oluşturulduğunu, bunun terörle mücadele, deniz güvenliği ve siber güvenlik gibi alanlarda iş birliğini derinleştireceğini aktardı. Zirvenin Ukrayna’da barış çabalarını destekleme taahhüdünü de teyit ettiğini vurguladı.

Von der Leyen: "Tüm anlaşmaların anasını hayata geçirdik"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmayı "Tüm anlaşmaların anası" olarak nitelendirerek, iki tarafın ortak pazar kurduğunu söyledi. Von der Leyen, anlaşmanın ihracatçılar için gümrük vergilerinde 4 milyar euroya kadar tasarruf sağlayacağını ve tedarik zincirlerini daha da entegre edeceğini belirtti.

Von der Leyen, anlaşmanın Hindistan’ın büyüyen ekonomisi ile Avrupa’nın teknoloji ve inovasyon kapasitesini birleştirerek milyonlarca kişiye istihdam sağlayacağını ifade etti. Ayrıca AB-Hindistan arasındaki iş birliğinin deniz güvenliği, korsanlıkla mücadele, siber ve hibrit tehditlere karşı ortak tatbikat ve çalışmalarla derinleştirileceğini söyledi.

İnovasyon ve finansman iş birlikleri

AB Komisyonu Başkanı, Hindistan’ın 100 milyar euroluk finansman gücüyle desteklenen Horizon Europe programına katılımını duyurdu. Von der Leyen, program sayesinde sağlık, temiz enerji ve ileri teknolojilerde ortak çalışmaların ve yeni inovasyon merkezlerinin kurulmasının beklendiğini aktardı.

Sonuç: Yeni bir dönemin başlangıcı

AB ile Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması ve eş zamanlı güvenlik ile stratejik iş birlikleri, iki tarafın çok boyutlu ortaklığını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir adım olarak öne çıkıyor. Liderlerin ortak mesajı, anlaşmanın hem ekonomik hem de güvenlik alanında somut faydalar sağlayacağı ve küresel düzende iş birliğini artıracağı yönünde oldu.

Öne çıkan rakamlar: 20 yıllık müzakere süreci, 180 milyar euro ticaret hacmi, 800 binden fazla Avrupa’da yaşayan Hintli, 4 milyar euroya varan vergi indirimi, iki milyar kişiyi kapsayan pazar ve 100 milyar euro destekli Horizon katılımı.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN, HİNDİSTAN'LA YAKLAŞIK 20 YIL SÜREN...

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN, HİNDİSTAN'LA YAKLAŞIK 20 YIL SÜREN MÜZAKERELERİN ARDINDAN İMZALANAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMASINDA, "TÜM ANLAŞMALARIN ANASINI HAYATA GEÇİRDİK" İFADELERİNİ KULLANDI.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN, HİNDİSTAN'LA YAKLAŞIK 20 YIL SÜREN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rutte (NATO): "Avrupa ABD'siz Kendini Savunamaz"
2
Rusya, Putin’in Novgorod Konutuna Yönelik 'Chaklun-B' İHA Görüntüsünü Yayınladı
3
Koşerbayev ile Gideon Saar Astana'da Görüştü: Ekonomi ve Yatırımlar Öne Çıktı
4
DEM Parti’den CHP'ye Ziyaret: Özgür Özel, Bakırhan ve Hatimoğulları ile Görüştü
5
AB ile Hindistan 20 Yıl Sonra Tarihi Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı
6
Bakanlıktan Uıkı: 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' Paylaşımları Sahte
7
İlhan Geçit İkizce TOKİ'de — 'Gece gündüz demeden istişare içerisinde çalışıyoruz'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları