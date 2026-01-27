AB ile Hindistan 20 Yıl Sonra Tarihi Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan arasındaki yaklaşık 20 yıllık müzakerelerin ardından ilk kapsamlı serbest ticaret anlaşması imzalandı. Zirve kapsamında liderler, ticaretin yanı sıra güvenlik, savunma ve araştırma iş birliklerini de içeren bir dizi belgeyi hayata geçirdi.

Zirve ve İmza Töreni

Başkent Yeni Delhi’de düzenlenen Hindistan-AB Zirvesi’nde AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ortak belgeleri imzaladı. İmza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında liderler, anlaşmanın bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirdi.

Modi: "Hindistan tarihindeki en büyük serbest ticaret anlaşması"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, AB ile ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Bugün Hindistan tarihindeki en büyük serbest ticaret anlaşması imzalandı" dedi. Modi, iki taraf arasındaki ticaret hacminin 180 milyar euro düzeyinde olduğunu ve Avrupa’da yaşayan 800 binden fazla Hintlinin iki toplum arasındaki bağları güçlendirdiğini vurguladı.

Modi, anlaşmanın çiftçiler ve küçük işletmelerin Avrupa pazarına erişimini kolaylaştıracağını, imalat ve hizmet sektörlerinde yeni fırsatlar yaratacağını, yatırımları artıracağını ve küresel tedarik zincirlerini güçlendireceğini ifade etti.

Costa: "Ortaklığımızı bir üst seviyeye çıkarıyoruz"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, zirvenin stratejik bir dönemde AB ile Hindistan’ın birlikte hareket ettiğinin sinyalini verdiğini belirtti. Costa, imzalanan serbest ticaret anlaşmasının iki milyar kişiyi kapsayan geniş bir pazarı oluşturduğunu ve bunun şimdiye kadar atılan en iddialı adımlardan biri olduğunu söyledi.

Costa ayrıca, AB ve Hindistan arasında ilk kapsamlı savunma ve güvenlik çerçevesinin oluşturulduğunu, bunun terörle mücadele, deniz güvenliği ve siber güvenlik gibi alanlarda iş birliğini derinleştireceğini aktardı. Zirvenin Ukrayna’da barış çabalarını destekleme taahhüdünü de teyit ettiğini vurguladı.

Von der Leyen: "Tüm anlaşmaların anasını hayata geçirdik"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmayı "Tüm anlaşmaların anası" olarak nitelendirerek, iki tarafın ortak pazar kurduğunu söyledi. Von der Leyen, anlaşmanın ihracatçılar için gümrük vergilerinde 4 milyar euroya kadar tasarruf sağlayacağını ve tedarik zincirlerini daha da entegre edeceğini belirtti.

Von der Leyen, anlaşmanın Hindistan’ın büyüyen ekonomisi ile Avrupa’nın teknoloji ve inovasyon kapasitesini birleştirerek milyonlarca kişiye istihdam sağlayacağını ifade etti. Ayrıca AB-Hindistan arasındaki iş birliğinin deniz güvenliği, korsanlıkla mücadele, siber ve hibrit tehditlere karşı ortak tatbikat ve çalışmalarla derinleştirileceğini söyledi.

İnovasyon ve finansman iş birlikleri

AB Komisyonu Başkanı, Hindistan’ın 100 milyar euroluk finansman gücüyle desteklenen Horizon Europe programına katılımını duyurdu. Von der Leyen, program sayesinde sağlık, temiz enerji ve ileri teknolojilerde ortak çalışmaların ve yeni inovasyon merkezlerinin kurulmasının beklendiğini aktardı.

Sonuç: Yeni bir dönemin başlangıcı

AB ile Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması ve eş zamanlı güvenlik ile stratejik iş birlikleri, iki tarafın çok boyutlu ortaklığını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir adım olarak öne çıkıyor. Liderlerin ortak mesajı, anlaşmanın hem ekonomik hem de güvenlik alanında somut faydalar sağlayacağı ve küresel düzende iş birliğini artıracağı yönünde oldu.

Öne çıkan rakamlar: 20 yıllık müzakere süreci, 180 milyar euro ticaret hacmi, 800 binden fazla Avrupa’da yaşayan Hintli, 4 milyar euroya varan vergi indirimi, iki milyar kişiyi kapsayan pazar ve 100 milyar euro destekli Horizon katılımı.

