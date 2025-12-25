DOLAR
Başkan Bayram Taşkın Muhtarlarla İstişare Toplantısında — Battalgazi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, muhtarlarla Yeşilçam Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelerek mahalle taleplerini, hizmet değerlendirmelerini ve iletişim sürecini ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:17
Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Battalgazi Muhtarlar Derneği üyesi muhtarlarla Yeşilçam Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Mahallelerin durumu ve talepler masaya yatırıldı

Toplantıda mahallelerin mevcut durumu ile muhtarlar aracılığıyla iletilen talep ve öneriler ele alındı. Göreve geldiği günden bu yana vatandaşla birebir temas ve istişare odaklı bir çalışma anlayışıyla sahada yer alan Başkan Taşkın, dernek üyesi muhtarların mahallelerine ilişkin sorun ve taleplerini dinledi.

Belediye hizmetlerinin sahadaki yansımalarının değerlendirildiği buluşmada, katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Program sonunda Başkan Taşkın’a, toplumla kurduğu iletişim ve istişare sürecine verdiği önem dolayısıyla "Halkla En İyi İletişim Kurabilen Belediye Başkanı" ifadesinin yer aldığı plaket takdim edildi.

Başkan Taşkın'ın değerlendirmesi

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Taşkın, muhtarların yerel yönetim açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

"Muhtarlarımız mahallelerimizde bizim gören gözümüz, duyan kulağımızdır. Belediye personelimiz sahadadır ancak her noktaya aynı anda ulaşmamız mümkün olmayabilir. Muhtarlarımız, mahallelerin en ücra noktalarına kadar temas ederek ihtiyaçları bize ulaştırıyor. Bu katkıyı son derece kıymetli buluyoruz."

Yoğun çalışma temposuna da değinen Başkan Taşkın, Battalgazi’de hizmet sorumluluğunu bir emanet olarak gördüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu görev, bizim için bir yük değil; bir emanettir. Her sabah ‘bu milletin emanetidir’ diyerek güne başlıyoruz. Allah ömür verdikçe, kalan süremizde de yine aynı anlayışla, ortak akıl doğrultusunda Battalgazi’ye ve Malatya’ya hizmet etmeye devam edeceğiz."

