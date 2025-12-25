Şehitkamil'de 25 Aralık Coşkusu: Esat Kabaklı ile Kahramanlık Türküleri

Şehitkamil'de 25 Aralık coşkusu Esat Kabaklı konseriyle yükseldi

Şehitkamil Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlik ve törenleri, usta sanatçı Esat Kabaklı'nın "Kahramanlık Türküleri Konseri" ile taçlandırdı.

Milli mücadele ezgileri salonu doldurdu

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede, konser alanını dolduran yüzlerce kişi, Gaziantep’in destansı direnişini ve ecdadın fedakârlığını anlatan türkülere ortak oldu. Esat Kabaklı'nın seslendirdiği parçalar, vatan sevgisini ve bağımsızlık tutkusunu güçlü bir şekilde yansıttı.

Konser boyunca salonda duygusal anlar yaşandı; dinleyiciler birçok eserde hep bir ağızdan türkülere eşlik ederek gecenin coşkusunu yükseltti.

Anlamlı final: Sanatçıya çiçek takdimi

Programın sonunda, sahne performansı ve özenle seçilmiş repertuvarıyla geceye değer katan Esat Kabaklı'ya çiçek takdim edildi. Kurtuluşun 104. yılında düzenlenen konser, Gazianteplilerin gönlünde derin izler bırakarak, coşku ve gurur dolu anlarla sona erdi.

Etkinliğe başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı ve gece boyunca milli duygular öne çıktı.

