California’da Sel Felaketi: 6 Bölge İçin Acil Durum İlanı

California’da sel felaketi yaşamı felç etti

ABD’nin California eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ciddi sel hasarına yol açtı. Yerleşim yerleri sular altında kaldı; özellikle San Bernardino County bölgesindeki tatil beldesi Wrightwood ağır etkilendi.

Kurtarma çalışmaları ve tahliyeler

Kurtarma ekipleri, su seviyesinin yükseldiği noktalarda bazı evleri tahliye etti. Fırtına nedeniyle 165 binden fazla ev elektriksiz kaldı, bölgedeki yaşam ve ulaşım büyük ölçüde aksadı.

Acil durum ilanı ve etkilenen bölgeler

California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta bölgelerinde acil durum ilan edildiğini duyurdu. Yetkililer, kaynakların sevk edilmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şiddetli yağış ve fırtınanın yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor; yetkililer halkı dikkatli olmaya ve yönlendirilen tahliye uyarılarına uymaya çağırıyor.

