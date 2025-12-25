DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.750.725,83 0%

California’da Sel Felaketi: 6 Bölge İçin Acil Durum İlanı

California’da şiddetli yağışlar seli tetikledi; Wrightwood ta zarar gördü, 165 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Gavin Newsom 6 bölgede acil durum ilan etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:18
California’da Sel Felaketi: 6 Bölge İçin Acil Durum İlanı

California’da sel felaketi yaşamı felç etti

ABD’nin California eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ciddi sel hasarına yol açtı. Yerleşim yerleri sular altında kaldı; özellikle San Bernardino County bölgesindeki tatil beldesi Wrightwood ağır etkilendi.

Kurtarma çalışmaları ve tahliyeler

Kurtarma ekipleri, su seviyesinin yükseldiği noktalarda bazı evleri tahliye etti. Fırtına nedeniyle 165 binden fazla ev elektriksiz kaldı, bölgedeki yaşam ve ulaşım büyük ölçüde aksadı.

Acil durum ilanı ve etkilenen bölgeler

California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta bölgelerinde acil durum ilan edildiğini duyurdu. Yetkililer, kaynakların sevk edilmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şiddetli yağış ve fırtınanın yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor; yetkililer halkı dikkatli olmaya ve yönlendirilen tahliye uyarılarına uymaya çağırıyor.

ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yerleşim yerleri sular...

ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yerleşim yerleri sular altında kaldı, 6 bölgede acil durum ilan edildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BAL-GÖÇ’te Değişim: Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca Başkanlığa Aday
2
Vali Seddar Yavuz’dan 'Marka Şehir' Vurgusu: Malatya’yı Yeniden İnşa Ediyoruz
3
Memişoğlu: Dijital Dönüşüm ve 856 Yeni Ambulansla Müdahaleyi Hızlandırıyoruz
4
Altıeylül CHP'de Rüşvet İddiası: Hakan Keskin Görevden Alındı
5
California’da Sel Felaketi: 6 Bölge İçin Acil Durum İlanı
6
Ayşe Sula Köseoğlu'nun Eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu Uğurlandı
7
Adem Yurdagül: Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Görevden Alınmalı — Halk 'Terörsüz Türkiye'yi' Destekliyor

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması