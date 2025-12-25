Erdoğan: Avrupa Türk Toplumunu Kimseye Ezdirmeyiz

Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Konuşmasına üç ayları ve bu gece idrak edilecek Regaip Kandilini tebrik ederek başlayan Erdoğan, 86 milyon vatandaşla birlikte tüm İslam dünyası için hayırlar diledi.

Erdoğan, davetlilere hitabında yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşımıza selam ve sevgilerini ileterek, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Balkanlar’a, Amerika’dan Avustralya’ya kadar geniş bir coğrafyayı temsil eden konuklara teşekkür etti.

Gazze, Suriye ve küresel krizler

Cumhurbaşkanı, Gazze’nin enkaza döndüğünü ve "2 milyonu aşkın Filistinlinin çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalıştığını" hatırlattı. Suriye halkının 14 yıllık mücadeleye rağmen ülkelerini yeniden ayağa kaldırma çabalarına değinen Erdoğan, küresel kriz ve belirsizlik döneminde dayanışma çağrısı yaptı.

Erdoğan, üç ayların ve Regaip gecesinin Gazze ve Filistin başta olmak üzere acı çeken topraklardaki tüm vatandaşlara huzur getirmesini dileyerek, katılımcılardan dualarında bu kardeşleri anmalarını istirham etti.

Uluslararası Demokratlar Birliği’nin çalışmaları

Uluslararası Demokratlar Birliği’nin bu sene 21. yaşına girdiğini, Avrupa’nın 17 ülkesinde 38 bölge başkanlığı ve 253 şubesi ile önemli işler yaptığını söyleyen Erdoğan, birliğin yurt dışındaki vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini vurguladı.

Erdoğan, birliğin proje ve faaliyetleriyle diasporanın demokratik katılımını artırma, asimilasyonu önleme ve sosyal-ekonomik hayatta güçlü konum almalarını sağlama yönünde kritik bir misyona sahip olduğunu belirterek birliğe teşekkür etti.

Yurt dışındaki vatandaşların zorlukları ve başarıları

Erdoğan, yurt dışındaki toplumun bugünlere kolay gelmediğini; ırkçı saldırılar, ötekileştirme ve fedakârlıklarla dolu bir sürecin aşıldığını vurguladı. Birçok gencin ırkçı teröre kurban verildiğini anımsatan Erdoğan, diasporanın her alanda söz ve etki sahibi olmayı başardığını söyledi.

"Tertemiz niyetleriyle Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, yurt dışında yaşayan herkese "üvey evlat muamelesi yapılamayacağını" vurguladı.

Ekonomik katkılar ve istatistikler

Erdoğan, diasporanın Türkiye ekonomisine katkılarına dikkat çekti: 2024 turizm gelirinin 60,5 milyar dolar olduğuna, bunun 10,3 milyar dolarının yurt dışındaki vatandaşların doğrudan katkısıyla sağlandığına işaret etti. Türkiye’ye gelen 62,2 milyon ziyaretçinin 9,6 milyonu yurt dışındaki kardeşlerimizdi, dedi.

Bu katkılara ihracat, yatırımlar ve istihdamın dahil olmadığını belirten Erdoğan, yurt dışındaki 7 milyonu aşkın insan gücünün Türkiye’ye önemli hizmetler sunduğunu vurguladı.

Devlet uygulamaları ve hizmetler

Erdoğan, son 23 yılda yurt içi ve yurt dışı vatandaşlar için yürütülen çalışmaları anlattı. 2012’de yapılan kanun değişiklikleriyle yurt dışındaki seçmenlerin büyükelçilik ve konsolosluk sandıklarında oy kullanabildiklerini hatırlattı.

Askerlik, emeklilik, nüfus, vatandaşlık, gümrük ve noter işlemleri dahil olmak üzere bugüne kadar 60’ın üzerinde düzenleme hayata geçirildiğini, yaklaşık 80 farklı konsolosluk hizmeti sunulduğunu aktaran Erdoğan, konsolosluk çağrı merkezinin son 11 ayda 650 binden fazla çağrıya cevap verdiğini belirtti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın kurulmasının diasporanın geleceği için önemli bir adım olduğunu söyleyen Erdoğan, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı aracılığıyla saha ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarıyla bağların kopmadığını ifade etti.

Final çağrısı: Birlik, etkin katılım ve bağların güçlendirilmesi

Konuşmasını birlik ve dayanışma çağrısıyla sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışındaki vatandaşlardan siyasette, ticarette, akademide ve sivil toplumda aktif olmalarını, kültürel ve kardeşlik bağlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalarını istedi. Erdoğan, "Sizlerle birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Size güveniyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ULUSLARARASI DEMOKRATLAR BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL PROGRAMI'NDA KONUŞTU.