CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Göçer: "İhraç Parti İçinde Kırbaç Gibi Kullanılıyor"

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, 25 Aralık 2025'te disipline sevk edildiğini açıklayarak, ihraç tehdidinin parti içi eleştirileri bastırdığını söyledi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:58
Göçer: 25 Aralık 2025 tarihli sevk tebligatı Çarşamba günü elime ulaştı; ihraç tehdidi eleştirileri bastırıyor

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Göçer, parti içi eleştirilerin ihraç tehdidiyle susturulmaya çalışıldığını öne sürdü.

Göçer, 25 Aralık 2025 tarihli CHP Genel Merkezi yazısıyla tedbirli kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğine dair tebligatın Çarşamba günü kendisine ulaştığını belirtti. Hukukçu kimliğine dikkat çeken Göçer, sevk yazısında parti tüzüğünün ilgili maddelerine atıf yapıldığını ifade etti.

"Hırsızlık, dolandırıcılık, zimmet gibi yüz kızartıcı suçlarla değil; parti tüzüğü maddeleriyle yargılanıyor olmak bizim için bir şeref ve onurdur", diye konuşan Göçer, süreci bir onur meselesi olarak değerlendirdi.

Parti içinde demokratik mekanizmaların işlemediğini savunan Göçer, CHP’nin söylemleri ile uygulamaları arasında çelişki olduğunu belirtti. Göçer, "Hak, hukuk, adalet ve demokrasi söylemlerini meydanlarda dile getirirken, parti içinde en ufak eleştiriye tahammül edilememesi samimiyet sorununu ortaya koymaktadır. Sandığın olmadığı yerde demokrasi olmaz" dedi.

Malatya özelinde parti yapılanmasını eleştiren Göçer, Veli Ağbaba’nın talimatlarına yakın isimlerin tercih edildiğini ileri sürdü. Göçer, "Malatya’da kurulu olan sistemin, halkın sevdiği, halkın içinden gelen ve partiye gönülden bağlı insanları değil, Veli Ağbaba’ya yakın olan isimleri tercih ettiğini açıkça görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İhraç, bir disiplin mekanizması olmaktan çıkmış, cezalandırıcı bir kırbaç gibi kullanılmaktadır", diyen Göçer, bu yöntemin Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü değerleriyle ve demokrasi anlayışıyla bağdaşmadığını vurguladı.

Partinin karar alma süreçlerinin dar bir kadro tarafından kontrol edildiğini savunan Göçer, "Parti, halktan gelen, tabanda karşılığı olan isimlerle değil belli kişilere yakın olanlarla yönetilmektedir. Bu anlayış CHP’nin kurumsal kimliğine zarar vermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Partiden ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Göçer, "Biz asla başka bir partiye gitmiyoruz. Gönülden Cumhuriyet Halk Partiliyiz. İhraç edilsek dahi bu partinin iktidar olması için eleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Göçer, Pazartesi günü muhtarlar ve meclis üyeleriyle bir araya geleceklerini ve görüşmelerin ardından yol haritalarını oluşturacaklarını kaydetti.

