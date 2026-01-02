Bakan Göktaş Kars’ta: Sarıkamış Harekatı’nın 111. Yıldönümünde Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekatı’nın 111. yıldönümü etkinliklerine katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kars’a geldi.

Valilikte Resmi Karşılama

Bakan Göktaş, ilk olarak Kars Valiliğini ziyaret etti. Göktaş’ı Vali Ziya Polat, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger karşıladı.

AK Parti İl Başkanlığı Ziyareti

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Göktaş, AK Parti Kars İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi. Ziyaretin devamı basına kapalı olarak sürdü.

BAKAN GÖKTAŞ, KARS’TA(KARS-İHA)