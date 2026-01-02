DOLAR
Bakan Göktaş Kars’ta: Sarıkamış Harekatı’nın 111. Yıldönümünde Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekatı’nın 111. yıldönümü etkinlikleri için Kars’a geldi; valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:15
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 18:15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekatı’nın 111. yıldönümü etkinliklerine katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kars’a geldi.

Valilikte Resmi Karşılama

Bakan Göktaş, ilk olarak Kars Valiliğini ziyaret etti. Göktaş’ı Vali Ziya Polat, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger karşıladı.

AK Parti İl Başkanlığı Ziyareti

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Göktaş, AK Parti Kars İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi. Ziyaretin devamı basına kapalı olarak sürdü.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

