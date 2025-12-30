DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 0,05%
ALTIN
6.047,98 -1,23%
BITCOIN
3.785.000,11 -1,21%

Tusk: Ukrayna'da Barış Haftalar İçinde Sağlanabilir

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna’da barışın önümüzdeki haftalarda sağlanabileceğini belirtti; tam dayanışma ve iş birliği çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:44
Tusk: Ukrayna'da Barış Haftalar İçinde Sağlanabilir

Tusk: Ukrayna'da Barış Haftalar İçinde Sağlanabilir

Polonya Başbakanı Donald Tusk, hükümet toplantısında Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Barış ufukta görünüyor, bu savaşın sona erebileceğine ve oldukça hızlı bir şekilde bitebileceğine dair umut veren gelişmeler yaşandığına şüphe yok. Ancak bu hala bir umut, yüzde 100 kesinlikten çok uzak. Barışın ufukta olduğunu söylerken önümüzdeki ayları veya yılları değil, önümüzdeki haftaları kastediyorum. Ocak ayında Ukrayna’nın geleceği, dünyanın bu bölgesinin geleceği hakkında birlikte kararlar almak zorunda kalabiliriz ve bu, kurumların ve genel olarak Polonyalıların tam dayanışmasını gerektirir. Bu yüzden burada tamamen açık ve tam iş birliğine hazırım"

Tusk, ABD’nin Ukrayna’ya sunduğu güvenlik garantilerinin çatışmanın yakın zamanda sona erebileceği umudunu doğurduğunu söyledi. Ancak Başbakan, Kiev’in toprak sorunları konusunda taviz vermesi gerekebileceğini de belirtti.

Ukrayna müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin ardından savaşın sona ermesi için bir anlaşmaya "çok yaklaştıklarını, ancak zorlu konuların hala mevcut" olduğunu belirtmişti. Zelenskiy ise Rusya’nın elinde bulunan Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Santralinin kontrolü ve Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinin geleceğinin hâlâ çözüme ulaştırılmadığını söylemişti.

Rusya, Şubat 2022’den bu yana tam kontrol sağlayamadığı Donetsk bölgesinin bazı kısımlarından Ukrayna’nın çekilmesini istiyor. Ukrayna ise mevcut cephe hatlarında çatışmaların durdurulmasını talep ediyor. Washington yönetimi ise Ukrayna askerleri geri çekilirse serbest bir ekonomik bölge kurulmasını öneriyor.

POLONYA BAŞBAKANI DONALD TUSK, UKRAYNA'DA BARIŞIN BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE SAĞLANABİLECEĞİNİ...

POLONYA BAŞBAKANI DONALD TUSK, UKRAYNA'DA BARIŞIN BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE SAĞLANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kremlin: Peskov — Ukrayna'nın saldırı girişimi müzakerelerde Rusya'nın tutumunu sertleştirecek
2
İran’dan Trump’a Sert Tepki: 'Her Türlü Saldırıya Cevap Vereceğiz'
3
Ayhan Gider: Türkiye 2026'ya Güçlü ve Kararlı Giriyor
4
Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe'de Görüştü
5
Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’u törenle karşıladı
6
Tusk: Ukrayna'da Barış Haftalar İçinde Sağlanabilir
7
Letonya 280 Kilometrelik Rusya Sınırı Çitini Tamamladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları