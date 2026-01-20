Davos Zirvesi: Sarsılan Dünya Düzeni ve Trump'ın Gölgesi

Davos Zirvesi, Orta Doğu ve Ukrayna savaşları, Çin’in nüfuzu ve ABD politikalarıyla sarsılan dünya düzeni endişeleriyle başladı; 65 lider ve yaklaşık 850 CEO katılıyor.

Bu yıl Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından "Diyalog Ruhu" temasıyla düzenlenen Davos Zirvesi, Orta Doğu ve Ukrayna’daki savaşlar, Çin’in yükselen nüfuzu ve ABD’nin "Önce Amerika" vizyonu çerçevesinde attığı radikal adımların gölgesinde gerçekleştiriliyor. Zirve, dünya düzeninin sınandığı bir dönemde küresel siyaset ve ekonomi elitlerini bir araya getiriyor.

Katılımcılar ve boyut

Toplantı bugün ikinci gününe girerken, G7 ülkelerinden altı lider dahil olmak üzere 65 devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 400 üst düzey siyasi lider ve dünyanın en büyük şirketlerinden yaklaşık 850 CEO Davos’ta bulunuyor.

Ana gündem maddeleri

Zirvede, Trump’ın politikaları nedeniyle şekillenen jeopolitik gerilimler, yapay zekanın yol açtığı dönüşüm, su kıtlığıExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Equinor ve ENI gibi şirketlerin üst düzey isimleri yer alacak.

Çin’in rolü ve jeopolitik gölgeler

Son yıllarda Davos’ta giderek görünür hale gelen Çin bu yıl da zirvede belirgin bir varlık gösterip göstermeyeceği bakımından yakından izleniyor. Aynı zamanda zirve, Ukrayna’daki savaşın devam ettiği bir dönemde düzenleniyor; Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy destek arayışını Davos’ta sürdürecek.

Zelenskiy ile Trump görüşme iddiası

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Zelenskiy, zirve marjında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme talep etmiş; ancak Trump’ın böyle bir görüşme planlamadığı öne sürülüyor.

Trump’ın Davos’u ve ABD’nin öncelikleri

Donald Trump, İsviçre Alpleri’ndeki Davos’a bu zamana kadarki en kalabalık Amerikan heyetiyle katılıyor. Avrupalı liderler, Trump’ın müttefiklere yönelik tarife tehditleri, uluslararası kurumlardan çekilme eğilimleri ve sert dış politika hamleleriyle sarsılan eski düzenin yeniden inşası için zirveyi kritik bir fırsat olarak görüyor. Trump’ın Davos’taki konuşması yarın yapılacak; Perşembe günü ise diğer etkinliklere katılacak.

Günlük programda dikkat çeken isimler

Bugün zirvede konuşması beklenenler arasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve Kanada Başbakanı Mark Carney yer alıyor.

Ulaşım ve lojistik

Zirvenin etkisiyle Zürih Havalimanı, normal trafiğe ek olarak bin ilave uçuş planladı.

İran temsilciliği daveti iptal edildi

WEF, 19-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Davos zirvesi için Arakçi’ye gönderilen davetin iptal edildiğini duyurdu. WEF açıklamasında "Arakçi geçen sonbaharda zirveye davet edilmiş olmasına rağmen, son birkaç haftada İran’da sivillerin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi, İran hükümetinin bu yıl Davos’ta temsil edilmesinin doğru olmadığı anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.

