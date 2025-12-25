Erdoğan Beştepe'de: 'Sınır içinde ya da dışında hiçbir insanımızın ezilmesine müsaade etmeyiz'

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Uluslararası Demokratlar Birliği heyeti kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Programı" sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kabul programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin vatandaşlarına yönelik yaklaşımına ilişkin net bir mesaj verdi. Konuşmasından öne çıkan bölüm şöyleydi: "Biz ister sınırlarımız içinde, isterse yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz".

Cumhurbaşkanı'nın sözleri, hem ülke içindeki hem de yurt dışındaki vatandaşların haklarının korunmasına dair kararlılığı ve devletin bu konudaki duruşunu yansıtıyor.

Programda yayılan bu mesaj, Uluslararası Demokratlar Birliği Heyeti ile yapılan görüşme çerçevesinde dikkat çekti ve diplomasi gündeminde yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ister sınırlarımız içinde, isterse yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz"