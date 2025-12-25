DOLAR
Erdoğan Beştepe'de: 'Sınır içinde ya da dışında hiçbir insanımızın ezilmesine müsaade etmeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini kabulünde, vatandaşların sınır içinde veya dışında ezilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:06
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Uluslararası Demokratlar Birliği heyeti kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Programı" sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kabul programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin vatandaşlarına yönelik yaklaşımına ilişkin net bir mesaj verdi. Konuşmasından öne çıkan bölüm şöyleydi: "Biz ister sınırlarımız içinde, isterse yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz".

Cumhurbaşkanı'nın sözleri, hem ülke içindeki hem de yurt dışındaki vatandaşların haklarının korunmasına dair kararlılığı ve devletin bu konudaki duruşunu yansıtıyor.

Programda yayılan bu mesaj, Uluslararası Demokratlar Birliği Heyeti ile yapılan görüşme çerçevesinde dikkat çekti ve diplomasi gündeminde yankı buldu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

