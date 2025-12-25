DOLAR
Faruk Çelik'ten İddialara Sert Yanıt: '30 Yılım Eserlerle Geçti'

Faruk Çelik, Bursa İTÜ Evi'ndeki basın toplantısında hakkındaki iddialara yanıt vererek şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:38
Faruk Çelik'ten İddialara Sert Yanıt

Bursa İTÜ Evi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklama

Eski Devlet Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, son dönemde sosyal medya ve bazı basın organlarında hakkında yer alan iddialara ilişkin Bursa İTÜ Evi'nde basın toplantısı düzenledi.

Çelik, siyasetin bir makamdan ziyade sorumluluk alanı olduğunu, hesap vermenin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu söyledi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Şeffaflık vurgusu yapan Çelik, eleştirilerin somut veriler ve gerçekler üzerinden yapılması gerektiğini belirtti; hukuki ve siyasi zeminde her türlü hesabı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Toplantıda hakkında ortaya atılan iddialara karşı sert tepki gösteren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim 30 yılım hızlı hızlı anlattığım eserlerle geçti. Bunun yanında kolay ulaşılan, telefonu elinde olan direkt görüşen bir milletvekili olarak bireysel ve kurumsal binlerce taleple karşı karşıyayım. Ne yaptın diye sorulduğunda ayna gibi karşısına koyacağımız hizmetlerimizi sizlerle paylaştım. Şimdi birileri bu anlatmış olduğum hizmetlere yetişemeyince paçadan aşağı çekmeye çalışacaklar. 3 tane karşıt görüş var, biri kadrolu iftiracılar. Böyle bir insanlık olabilir mi, bu insanlar yerin altını hiç hesap etmiyorlar mı? İkinci kesim mevsimlik iftiracılar, bunlar bakanlar kurulu değişecek, Faruk Çelik bakan olabilir diyor. Ben çok önemli görevler aldım. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Çok önemli hizmetler yaptık. Mevsimlik iftiracılar sürekli bana görev uyduruyor. Neden rahatsız oluyorsunuz? Yiğit adam buraya çıkar konuşur, bilgisiyle belgesiyle konuşur. Üçüncüsü ithal iftiracılar, şimdi bir de o çıktı. Baktılar ki içeride malzeme bitti, dışarıdan getiriyor 5 aydır konuşuyor. Kimse kusura bakmasın, saha bu kadar da boş değil. Birilerinin iftiralarına cevap vermeyelim zarar görür dedim. Muhatap olsam partim zarar görecek dedim. Taş atanlara hep gül attık. Bu günden sonra taş atan taşı görür, gül atan gülü görür. Herkes cevabını alır"

Çelik, geçmişte imzası bulunan hizmetleri hatırlatarak, sorumlu olduğu görevlerde hesap vermekten çekinmeyeceğini yineledi ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı sessiz kalmayacağını söyledi.

