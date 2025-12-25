DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,93 -0,02%
BITCOIN
3.748.961,27 0,05%

Gaziantep’te 25 Aralık Sergileri: Kahraman Emmioğlu ve Panorama'da Kurtuluş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 25 Aralık Kurtuluş Günü'nün 104. yılında Kahraman Emmioğlu ve Panorama 25 Aralık Müzesi'nde özel sergiler açtı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:14
Gaziantep’te 25 Aralık Sergileri: Kahraman Emmioğlu ve Panorama'da Kurtuluş

Gaziantep Büyükşehir’den 25 Aralık’a Özel Sergiler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 25 Aralık Kurtuluş Günü’nün 104’üncü yıl dönümü kapsamında tarihin sanatla buluştuğu sergilerin açılışlarını gerçekleştirdi. Gazi şehrin Fransız işgaline karşı verdiği destansı mücadeleyi anan etkinlikler protokolün katılımıyla sanatseverlerle buluştu.

Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde tarih ve sanat buluştu

Sanatın kalbi konumundaki Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi, kurtuluşun tarih ve kültürel mirasını sanatla buluşturan iki önemli sergiye ev sahipliği yapıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziantep Ulusal Resim Çalıştayı sonrasında Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 20 sanatçının eserlerinden oluşan seçki, küratörlüğünü Ayhan Özer’in üstlendiği eserlerle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı. Sergi, 31 Ocak 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Panorama 25 Aralık Müzesi’nde gençler tarihe sanatla dokundu

Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Müzesi, genç sanatçıların bakış açısıyla tarihin yeniden yorumlandığı "Kurtuluşun Panoramasına Genç Bakışlar" sergisine ev sahipliği yaptı. Aysel İbrahim Akınal Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle hazırlanan sergide gençlerin özgün ve dikkat çekici eserleri yer aldı; protokol üyeleri öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi.

Ayrıca Dr. Mutlu Aslantürk’ün kişisel sergisi "Bir Kardeşlik Hikayesi" de ziyaret edilen sergiler arasında yer aldı. Kahramanmaraş abasının asırlara sari motifleri, çağdaş bir yorumla izleyiciyle buluştu. Ziyaret sırasında hazırlanan müzik dinletileri de sunuldu. Sergi, 29 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Protokolün mesajları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılıştaki konuşmasında: "Sanat bizim için çok önemli. Kültür sanat adamı yetiştirmek te bizim için ayrı önemli. Memleketimizin en iyi yetişmiş kültür sanat insanlarının bu özel günümüzde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyorum" dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise 25 Aralık’ın önemine vurgu yaparak: "Gaziantep, resim yapılacak, her türlü sanatın icra edileceği bir potansiyele sahip. Sanatçılarımızın Gaziantep üzerine çalışmaları, sanatlarını icra etmelerini bundan sonra da dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 25 ARALIK KURTULUŞ GÜNÜ’NÜN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 25 ARALIK KURTULUŞ GÜNÜ’NÜN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA TARİHİN SANATLA BULUŞTUĞU SERGİLERİNİN AÇILIŞLARINI YAPTI

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 25 ARALIK KURTULUŞ GÜNÜ’NÜN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Avrupa Türk Toplumunu Kimseye Ezdirmeyiz
2
Bakan Göktaş: Bilim Kurulumuzdan Geleceğe Yönelik Öngörüler Bekliyoruz
3
Adem Yurdagül: Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Görevden Alınmalı — Halk 'Terörsüz Türkiye'yi' Destekliyor
4
Cevdet Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan Karşılıklı Yatırımları 39 Milyar Dolar
5
Bolat: Türkiye, Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında İş Birliğine Hazır
6
AB Liderleri Ukrayna’ya 90 Milyar Euro Ortak Borçlanma ile Destekte Anlaştı
7
Şehitkamil'de 25 Aralık Coşkusu: Esat Kabaklı ile Kahramanlık Türküleri

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı