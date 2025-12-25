Gaziantep’te 25 Aralık Sergileri: Kahraman Emmioğlu ve Panorama'da Kurtuluş

Gaziantep Büyükşehir’den 25 Aralık’a Özel Sergiler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 25 Aralık Kurtuluş Günü’nün 104’üncü yıl dönümü kapsamında tarihin sanatla buluştuğu sergilerin açılışlarını gerçekleştirdi. Gazi şehrin Fransız işgaline karşı verdiği destansı mücadeleyi anan etkinlikler protokolün katılımıyla sanatseverlerle buluştu.

Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde tarih ve sanat buluştu

Sanatın kalbi konumundaki Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi, kurtuluşun tarih ve kültürel mirasını sanatla buluşturan iki önemli sergiye ev sahipliği yapıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziantep Ulusal Resim Çalıştayı sonrasında Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 20 sanatçının eserlerinden oluşan seçki, küratörlüğünü Ayhan Özer’in üstlendiği eserlerle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı. Sergi, 31 Ocak 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Panorama 25 Aralık Müzesi’nde gençler tarihe sanatla dokundu

Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Müzesi, genç sanatçıların bakış açısıyla tarihin yeniden yorumlandığı "Kurtuluşun Panoramasına Genç Bakışlar" sergisine ev sahipliği yaptı. Aysel İbrahim Akınal Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle hazırlanan sergide gençlerin özgün ve dikkat çekici eserleri yer aldı; protokol üyeleri öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi.

Ayrıca Dr. Mutlu Aslantürk’ün kişisel sergisi "Bir Kardeşlik Hikayesi" de ziyaret edilen sergiler arasında yer aldı. Kahramanmaraş abasının asırlara sari motifleri, çağdaş bir yorumla izleyiciyle buluştu. Ziyaret sırasında hazırlanan müzik dinletileri de sunuldu. Sergi, 29 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Protokolün mesajları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılıştaki konuşmasında: "Sanat bizim için çok önemli. Kültür sanat adamı yetiştirmek te bizim için ayrı önemli. Memleketimizin en iyi yetişmiş kültür sanat insanlarının bu özel günümüzde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyorum" dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise 25 Aralık’ın önemine vurgu yaparak: "Gaziantep, resim yapılacak, her türlü sanatın icra edileceği bir potansiyele sahip. Sanatçılarımızın Gaziantep üzerine çalışmaları, sanatlarını icra etmelerini bundan sonra da dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

